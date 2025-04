Xbox zeigt vier Cozy-Highlights, die nicht auf eurer Wunschliste fehlen sollten

Diese 4 Cozy-Games könnten richtig klasse werden.

Habt ihr auf den Artikel geklickt, dann seid ihr sicher auf der Suche nach gemütlichen Videospielen für eure Xbox Series X/S, mit denen ihr abseits des Alltagstrubels etwas entspannen könnt. Xbox hat uns die Tage über vier Cozy-Games gezeigt, die uns so gut gefallen haben, dass wir sie euch heute nochmal genauer vorstellen wollen.



Um folgende Cozy-Games geht's:

Outbound (Crafting-Spiel mit einem Van)

(Crafting-Spiel mit einem Van) Hela (neues Koop-Spiel der Unravel-Macher)

(neues Koop-Spiel der Unravel-Macher) Winter Burrow (winterliches Survival-Spiel mit einer Maus)

(winterliches Survival-Spiel mit einer Maus) Moonlighter 2 (Roguelite mit Wohlfühloptik)

Ein kleiner Hinweis: Zwar ging es für uns auf ein Event von Xbox, einige der Spiele erscheinen jedoch auch für andere Plattformen. Für welche, haben wir euch notiert.

Outbound

1:05 Outbound ist ein Cozy-Survivalspiel für PS5, in dem ihr im VW-Bus durch eine schöne Open World rast

Genre: Crafting

Crafting Geeignet für: 1-4 Personen

1-4 Personen Erscheint: 2026 für Xbox Series, PS5, Switch und PC

Das erwartet euch: Den Alltag einfach mal hinter sich lassen und mit dem Auto ab ins Grüne. Genau darum geht's in Outbound von Entwickler Square Glade Games. Im Crafting-Spiel fahrt ihr in der Third-Person- oder alternativ in der Ego-Perspektive durch eine wunderschöne Spielwelt und macht euren vollelektrischen VW Bus zu eurer neuen Heimat.

Nachts müsst ihr euch übrigens nicht auf die enge Pritsche eures Vans quetschen, sondern könnt auf dem Autodach durch das Sammeln von Ressourcen ein richtig schickes Holzhaus mit allem Drum und Dran bauen.

zum Release soll es 3 Autos geben, die alle ihre Vor- und Nachteile haben

das Haus auf eurem Van könnt ihr mit nur einem Klick zusammenfalten und dann weiter die Spielwelt erkunden

durch einen Tag/Nacht-Zyklus sowie unterschiedlichen Wetterbedingungen, müsst ihr Solar- und Windenergie gut ausbalancieren

Hier haben wir noch ein paar frische Bilder aus Outbound für euch:

In Outbound geht es mit dem VW Bus durch eine heitere Spielwelt.

Hela

2:00 Im Open-World-Abenteuer Hela werdet ihr zum fleißigen Helfer der Dorfhexe

Genre: Adventure

Adventure Geeignet für: 1-4 Personen

1-4 Personen Erscheint: demnächst für Xbox Series, PS5 und PC

Das erwartet euch: Hela ist das neue Spiel von Windup Games. Euch sagt der Entwickler nichts? Vielleicht aber die tollen Sidescroller Unravel und Unravel 2, für den einige Windup-Entwickler*innen mitverantwortlich sind.

Im neuen Adventure schlüpft ihr alleine oder mit bis zu drei weiteren Personen in die Rolle von Mäusen und löst in einem bewohnten schwedischen Waldgebiet physikbasierte Rätsel oder schwingt euch mit der langen Nager-Zunge von Baum zu Baum.

Kollege Hannes konnte Hela bereits auf der gamescom 2024 anspielen und hat sich direkt an It Takes Two erinnert gefühlt. Seine Preview gibt's hier:

Hier haben wir noch ein paar neue Bilder für euch:

In Hela schlüpft ihr in die Rolle von Mäusen und rätselt euch durch Schweden.

Winter Burrow

0:50 Winter Burrow: Das Mäuse-Survivalspiel im Gameplay-Trailer

Genre: Survival

Survival Geeignet für: Einzelspieler

Einzelspieler Erscheint: 2025 für Xbox Series, Xbox One und PC

Das erwartet euch: "Ein Mix aus Don't Starve und Animal Crossing", so hat Entwickler Pine Creek Games sein neues Survival-Spiel selbst umschrieben und wir finden, der Vergleich passt ganz hervorragend.

Wie bereits in Hela, schlüpft ihr auch in Winter Burrow in die Rolle eines kleinen Nagers und müsst im eisigen Winter gegen Hunger, Kälte und allerhand fiese Krabbelviecher ankämpfen. Ressourcen sammeln und euren Unterschlupf weiter ausbauen haben dabei oberste Priorität.

So cool sieht Winter Burrow aus:

In Winter Burrow müsst ihr mit einer kleinen Maus den Widrigkeiten des eisigen Winters trotzen.

Moonlighter 2

0:53 Moonlighter 2 angekündigt und Trailer präsentiert gleich die neue 3D-Grafik des Action-RPGs

Genre: Roguelite

Roguelite Geeignet für: Einzelspieler

Einzelspieler Erscheint: schon bald für Xbox Series, PS5 und PC

Das erwartet euch: Der richtig schick aussehende Nachfolger von Moonlighter, der jetzt in komplett neuer 3D-Wohlfühloptik daherkommt und laut Entwickler Digital Sun deutlich mehr Freiheit beim Action-Gameplay bietet.

Im Roguelite schlüpft ihr in die Rolle eines Händlers, der sein Geschäft wieder in Schuss bringen muss. Spielerisch wird in Moonlighter 2 gekämpft, die Spielwelt nach gutem Loot durchsucht und Shop-Management betrieben. Eure Runs sollen dank einer größeren Vielfalt bei den Waffen und neuen Perks jetzt deutlich abwechslungsreicher sein als im Vorgänger.

So schaut der neue Look von Moonlighter 2 aus:

2D-Pixelart war gestern. Moonlighter 2 kommt in neuem 3D-Look daher.

Wir hoffen, für euch war der ein oder andere Titel dabei. Sobald wir mehr über den Release der vier Cozy-Games wissen, geben wir euch natürlich Bescheid.

Bis dahin verratet uns gerne in den Kommentaren, auf welches der vier Spiele ihr euch besonders freut? Oder habt ihr aktuell ein anderes Cozy-Game auf dem Schirm, das ihr unbedingt spielen wollt?