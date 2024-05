XDefiant erscheint heute: Alles zu Release-Uhrzeit, Preload, Inhalten und mehr

Alles Wichtige zum Release von XDefiant.

06:30 Uhr Heute ist es soweit, nach mehreren Verschiebungen erscheint XDefiant endlich. Wir halten euch hier zu wichtigen Infos zum Launch und dem Server-Status des Spiels auf dem Laufenden.

Endlich hat das Warten ein Ende und CoD-Konkurrent und Free2Play-Multiplayer-Shooter XDefiant erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC. Wir fassen euch hier alle wichtigen Infos zum Release zusammen und begleiten den Launch im Live-Ticker.

XDefiant Release: Startzeit und Preload

Wann erscheint XDefiant? Am 21. Mai 2024

Am 21. Mai 2024 Um welche Uhrzeit geht's los? Ihr könnt um 19 Uhr deutscher Zeit ins Spiel starten.

Ihr könnt um 19 Uhr deutscher Zeit ins Spiel starten. Für welche Plattformen kommt XDefiant? PS5, Xbox Series X/S, PC

Gibt es einen Preload für XDefiant? Ja, der Preload ist bereits vor einigen Tagen gestartet. Ihr könnt das Spiel aktuell auf allen Plattformen bereits vorab herunterladen. Dafür braucht ihr jeweils rund 30 GB freien Speicherplatz.

Diese Inhalte bietet XDefiant zu Release

XDefiant startet zum Release erst einmal in die Pre-Season, die planmäßig sechs Wochen dauern soll. Mit dabei sind bereits die fünf Spielmodi, in denen ihr in 6vs6-Matches gegeneinander antretet:

Vorherrschaft

Besatzung

Zonenkontrolle

Eskortieren

Hot Shot

1:54 XDefiant - Ubisofts neue CoD-Alternative im Übersichtstrailer vorgestellt

Diese fünf Fraktionen (die Klassen von XDefiant) gibt es:

Cleaners (The Division)

(The Division) Echelon (Splinter Cell)

(Splinter Cell) Phantoms (Ghost Recon)

(Ghost Recon) Libertad (Far Cry 6)

(Far Cry 6) DedSec (Watch Dogs) – muss gekauft oder freigeschaltet werden

Diese 14 Maps sind zum Release dabei:

Arena

Attica Heights

Dumbo

Echelon HQ

Emporium

Liberty

Mayday

Meltdown

Midway

Nudleplex

Pueblito

Showtime

Times Square

Zoo

Was sonst noch für das erste Jahr nach Release geplant ist, zeigt die Roadmap:

Als Free2Play-Shooter setzt XDefiant außerdem auf Mikrotransaktionen, allerdings soll es nach eigener Aussage keine Pay2Win-Mechaniken geben. Alle Inhalte, die Einfluss auf das Gameplay haben, sollen sowohl mit Geld erworben als auch via Challenges freigespielt werden können.

Als Beispiel nennt Ubisoft etwa die DedSec-Fraktion. Die kann entweder gekauft werden oder durch eine Challenge im Spiel, bei der ihr 700.000 EXP verdienen müsst, freigeschaltet werden.

Was erhofft ihr euch von XDefiant zum Release?