XDefiant sollte mit CoD mithalten, jetzt zieht Ubisoft über Nacht den Stecker, lässt keine neuen Spieler auf die Server und feuert fast 300 Mitarbeiter

XDefiant konnte sich nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen und wird von Ubisoft abgeschaltet.

Es hätte so schön sein können und zwischenzeitlich sah es auch so aus, als könnte das klappen. Letzten Endes hat es XDefiant trotz Free2Play-Modell aber nicht geschafft, Call of Duty die Stirn zu bieten. Der Ubisoft-Shooter wird eingestellt.

Ihr könnt keine neuen Konten mehr erstellen, der Titel lässt sich gar nicht mehr herunterladen. Ein Trostpflaster gibt es immerhin: Season 3 wird wie geplant gestartet und ihr dürft noch bis nächstes Jahr weiterspielen.

Ubisoft zieht bei XDefiant den Stecker: Der CoD-Konkurrent wird eingestampft

Ubisoft hat es nun auch offiziell bestätigt: Wohl aufgrund zu niedriger Spieler*innenzahlen wird XDefiant nicht mehr weiter entwickelt. Zunächst hatte Ubisoft entsprechende Berichte und Spekulationen immer noch von sich gewiesen, jetzt gibt der Konzern aber das nahende Ende des Shooters bekannt, der sich nicht gegen Call of Duty und Co. durchsetzen konnte.

So sieht XDefiant aus:

1:54 XDefiant - Ubisofts neue CoD-Alternative im Übersichtstrailer vorgestellt - Ubisofts neue CoD-Alternative im Übersichtstrailer vorgestellt

Autoplay

So läuft das Ende ab: Seit dem gestrigen 3. Dezember können keine neuen Spieler*innen mit XDefiant loslegen. Ihr könnt euch weder für den Free2Play-Titel registrieren noch ihn herunterladen. Habt ihr den Ubisoft-Shooter aber bereits installiert, könnt ihr ihn noch eine Weile lang weiterspielen und Updates wird es ebenfalls noch geben.

Season 3-Inhalte kommen noch: Wie Ubisoft auf der eigenen Webseite und über den offiziellen XDefiant-Kanal auf X/Twitter bekannt gibt, soll Season 3 auf jeden Fall noch veröffentlicht werden. Ein genaues Datum für den Release des Inhalts-Updates verraten die Leute hinter dem Spiel aber bisher nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Habt ihr innerhalb der letzten 30 Tage ingame-Käufe im XDefiant-Shop getätigt, bekommt ihr euer Geld zurück. All diejenigen, die das sogenannte Ultimate Founder's Pack gekauft haben, sollen ebenfalls eine Rückerstattung erhalten.

So lange könnt ihr noch spielen: Wer XDefiant nochmal richtig auskosten will, hat dafür noch eine ganze Weile Zeit. So richtig abgeschaltet werden die Server erst nächstes Jahr, und zwar am 3. Juni 2025. Allerdings könnt ihr eben nur dann noch bis dahin spielen, wenn ihr XDefiant aktuell installiert habt, sonst schaut ihr in die Röhre.

Ubisoft schließt mehrere Studios und kündigt knapp 300 Menschen

Ungefähr die Hälfte der Entwickler*innen, die an XDefiant gearbeitet haben, sollen in andere Arbeitsbereiche bei Ubisoft-internen Studios wechseln können. Aber viele Leute verlieren durch das Einstampfen des Shooters leider auch komplett ihre Jobs.

Stephen Totilo berichtet via GameFile, dass Ubisoft erklärt hat, die beiden Produktionsstudios in San Francisco und Osaka zu schließen. Auch die Arbeit in Sydney werde heruntergefahren. Das bedeutet im Klartext, dass 143 Menschen in San Francisco ihre Jobs verlieren und in Osaka sowie in Sydney insgesamt 134 Leute zukünftig ohne Arbeitsplatz da stehen.

Die Entlassungen reihen sich in eine lange Reihe ähnlicher Fälle in der Videospiel-Industrie der letzten Jahre und Monate ein.

Was haltet ihr davon, dass XDefiant dicht gemacht wird? Habt ihr den Shooter gemocht und noch fleißig gespielt?