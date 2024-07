Gratis-Skins für XDefiant - Wer PS Plus hat, bekommt jetzt neue Items für den Shooter geschenkt

Mit Season 1 gibt es auf PS Plus wieder ein kostenloses Skin-Paket für XDefiant.

Nach dem Launch im Mai ist XDefiant am 2. Juli in die erste Season gestartet. Die erweitert den Multiplayer-Shooter nicht nur um neue Maps, Fraktionen oder Waffen, es gibt auch wieder neue Geschenke. Dazu zählen nicht nur neue Twitch Drops (dazu unten mehr), sondern auch neue Skins für alle, die eine Mitgliedschaft bei PS Plus haben.

Bei PS Plus gibt’s jetzt neue Gratis-Skins für XDefiant

Bereits in der Pre-Season konnten sich alle mit einem PS Plus-Abo (Essential, Extra oder Premium) ohne weitere Kosten ein Skin-Paket für XDefiant sichern. Das geht immer noch, nur eben mit einem völlig neuen Pack.

Das steckt im neuen XDefiant PS Plus Pack

"Tiefroter Samir"-Skin

"Tiefrot"-Skin für die MP5

"Glut"-Skin für die M870

"Tiefsee"-Skin für das ACR 6.8

"Bernstein"-Skin für die M9

Das Skin-Paket umfasst mehr, also nur einen Charakter-Skin. Auch Waffen bekommen ein neues Gewand.

So sichert ihr euch die Skins

Geht auf der PS5 in den PlayStation Store Öffnet die XDefiant-Produktseite (über "Suche" oder ihr wählt das Spiel über die Store Startseite aus, auf der es aktuell beworben wird) Navigiert zu den Add-ons des Spiels Neben Coin-Paketen und den Founder Packs findet ihr dort auch das PS Plus Pack für 0,00€. Wählt das kostenlose Skin Pack aus und fügt es eurer Bibliothek hinzu.

Ihr könnt euch das Paket auch hier über den Browser im PS Store sichern.

Ab wann ist das neue XDefiant PS Plus Pack erhältlich? Am 2. Juli hat das neue Pack das alte Pack abgelöst.

Wie lange kann ich mir das Pack kostenlos mit PS Plus sichern? Voraussichtlich wird das neue PS Plus Pack nur bis zur nächsten Season verfügbar sein und ebenfalls abgelöst werden. Ihr solltet also nicht zu lange warten.

Falls ihr weitere Informationen über PS Plus haben wollt, schaut in unsere große Übersicht zum Abo-Service rein:

Auf Twitch gibt es weitere XDefiant-Items zum abstauben

Anders als beim PS Plus Pack braucht ihr für die Twitch Drops kein kostenpflichtiges Abo, sondern nur einen Twitch-Account, den ihr mit eurem Ubisoft-Kontro verknüpft habt. Dann müsst ihr nur noch bei ausgewählten Streamer*innen zuschauen, wie sie XDefiant spielen, und ihr schaltet nach und nach Gratis-Items frei.

Welche das aktuell sind und wie die Bedingungen im Detail aussehen, haben wir euch im folgenden verlinkten Artikel genau beschrieben. Außerdem fasst der Trailer unten noch einmal die Neuerungen von Season 1 zusammen.

Mehr zum Thema XDefiant schenkt euch jetzt 8 Gratis-Items für Season 1 - so schnappt ihr sie euch via Twitch von Eleen Reinke

2:06 XDefiant - Overview Trailer zu Season 1 zeigt, was euch erwartet

XDefiant ist Ubisofts Antwort auf Call of Duty und andere Multiplayer-Shooter. Die Fraktionen basieren auf diversen Ubisoft-Franchises wie Splinter Cell und Ghost Recon. Mit jeder Season kommen neue Inhalte dazu. Battle Passes gibt es ebenfalls.