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Der beste Start in eine der kultigsten Spielereihen ist jetzt spottbillig für die Switch 2

Zum Prime Day gibt es Yakuza 0 Director's Cut für die Switch 2 spottbillig im Angebot! Das geniale Sega-Meisterwerk bietet euch den perfekten Einstieg in die Kultreihe. Erlebt ein packendes Mafia-Drama, verrückte Minispiele und einen neuen Online-Koop zum absoluten Tiefpreis.

Profilbild von Tim Schweizer

Tim Schweizer
26.06.2026 | 12:15 Uhr


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Eine Geschichte sollte man von Anfang an erleben. Das Prequel der Yakuza-Reihe ist der beste Einstieg in die verrückte Mafia-Welt. Eine Geschichte sollte man von Anfang an erleben. Das Prequel der Yakuza-Reihe ist der beste Einstieg in die verrückte Mafia-Welt.

Ihr wolltet schon immer in die legendäre Yakuza-Reihe einsteigen, wusstet aber nie, wo? Die Antwort lautet Yakuza 0 – und genau dieses Meisterwerk bekommt ihr als Director's Cut Edition zum Prime Day jetzt spottbillig für die Switch 2!

Dabei erlebt ihr die packende Vorgeschichte rund um die Anfänge von Kazuma Kiryu im Japan der 1980er-Jahre. Auf der Switch 2 läuft der Kulthit butterweich und bietet mit deutschen Texten den perfekten Einstieg.

Erlebt die Anfänge der Kult-Reihe zum Tiefstpreis

Yakuza-Drama mit klassischem Yakuza-Wahnsinn

Yakuza 0 Director's Cut entführt euch in die neonbeleuchteten Unterhaltungsviertel von Tokio und Osaka des Jahres 1988. Ihr schlüpft abwechselnd in die Rollen des aufstrebenden Mafiosos Kazuma Kiryu und des exzentrischen Clubmanagers Goro Majima. Das Herzstück des Spiels ist ein emotionales, filmreif inszeniertes Kriminaldrama voller Machtkämpfe, Loyalität und Verrat.

Video starten 2:46 Yakuza 0 Director’s Cut – Overview Trailer – Nintendo Switch 2

Doch die Reihe ist weltberühmt für ihren genialen Kontrast: Sobald ihr die Hauptstory kurz pausiert, driftet das Spiel in den puren Wahnsinn ab und überhäuft euch mit abgedrehten Nebenaktivitäten. Ihr könnt in SEGA-Arcades echte Klassiker wie Out Run zocken, beim Karaoke alles geben, auf der Tanzfläche den Disco-König mimt oder herrlich schräge Nebenquests lösen. Das Kampfsystem setzt dem Ganzen die Krone auf: Jeder Charakter hat drei einzigartige Kampfstile, bei denen ihr die Umgebung dynamisch einbezieht – indem ihr den Gegnern beispielsweise Fahrräder überzieht und die sprichwörtliche Kohle im wahrsten Sinne des Wortes aus ihnen herausprügelt.

Jetzt massig sparen mit Yakuza 0 im Prime Day Angebot

Schicke Grafik, neue Zwischensequenzen und Online-Koop

Dank der Power der Switch 2 erstrahlt der Kulthit in erweiterter Optik und läuft wunderbar flüssig. Das gigantische Epos eignet sich perfekt für die Hybrid-Konsole: Egal ob ihr unterwegs im Bus ein paar Schläger vermöbelt (in Game!) oder abends im Bett der fesselnden Story folgt, das Spielprinzip motiviert ungemein.

Zudem liefert der Director's Cut echte Argumente für die neue Nintendo-Konsole. Neben 25 Minuten brandneuer, nie zuvor gesehener Story-Zwischensequenzen und deutschen Texten ist das absolute Highlight der neue Online-Mehrspielermodus »Rotlicht-Raid«. In diesem Koop-Modus könnt ihr euch mit bis zu drei Freunden zusammenschließen, um gemeinsam knackige Angriffswellen von Gegnern abzuwehren. Da ihr dabei aus stolzen 60 verschiedenen Charakteren wählen dürft, ist jede Menge Abwechslung und Taktik auf dem Bildschirm garantiert.

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