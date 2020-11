Yakuza: Like a Dragon - Erste Tests versprechen ein JRPG-Highlight

Mit Yakuza: Like a Dragon begibt sich Publisher SEGA auf neue Wege. So erkundet ihr mit Yokohama nicht nur eine neue Stadt und spielt mit Ichiban Kasuga einen neuen Hauptcharakter, auch wurde das gewohnte Echtzeit-Kampfsystem gegen rundenbasierte Duelle ersetzt, das an JRPGs erinnert. In Japan selbst ist das Spiel bereits im Januar 2020 erschienen, erst jetzt kommt das Spiel auch auf den westlichen Markt.

Mittlerweile ist das Test-Embargo gefallen und die ersten internationalen Reviews erschienen. Hier im Artikel wollen wir für euch zusammenfassen, was die Stärken des siebten Yakuza-Ablegers sind und an welchen Stellen die Kritiker etwas zu bemängeln haben.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu Yakuza: Like a Dragon:

Auf Metcacritic erhält die PS4-Version des JRPGs von bislang 26 Magazinen eine Durchschnittswertung von 84/100 Punkten. Die Xbox One-Version kommt sogar auf 91/100 Punkte.*

Auf OpenCritic kommt Yakuza: Like a Dragon bei 54 Magazinen auf eine Wertung von 87/100 Punkten.*

*Stand: 04. November, 19:32 Uhr

Magazin Wertung Wccftech 91 VideoGamer 90 IGN 70 Screen Rant 90 Trusted Reviews 90 Gamingbible 80 PC Gamer 72 Metro GameCentral 70 GamesRadar+ 90 Game Informer 93

Was wird gelobt, was kritisiert?

Wir ihr an den Wertungen bereits erkennt, hat das neue JRPG von Publisher SEGA den internationalen Kritikern mit wenigen Ausnahmen sehr gut gefallen. Die Stärken und Schwächen von Yakuza: Like a Dragon haben wir hier für euch zusammengefasst:

Das ist positiv:

exzellentes Kampfsystem

gelungener, frischer Umschwung hin zum JRPG

sehr großer Umfang

toller Plot und Cast an Charakteren

für alte und neue Fans

hervorragende Lokalisierung

spektakuläres Setting

spaßige Minispiele

Jeff Cork von der Seite Game Informer schreibt in seinem Test:

"Es ist eine neue Richtung für die Serie, aber Yakuza: Like a Dragon fängt die Essenz der Reihe ein und begibt sich zugleich auf seine eigene Reise."

Das ist negativ:

sehen viele Tester das neue Kampfsystem als große Stärke, ist es für andere die größte Schwäche. Hier entscheidet wohl mehr denn je der Geschmack.

kann aufgrund seiner Fülle an Möglichkeiten (speziell Neulinge) überfordern

Wann erscheint der GamePro-Test? Unsere Meinung zu Yakuza: Like a Dragon werdet ihr in den kommenden Tagen auf der Seite finden, dann erscheint der ausführliche Test von Kollege Michael Cherdchupan.

Hättet ihr bei Yakuza: Like a Dragon mit einem weiteren Highlight der Reihe gerechnet und was sagt ihr zum "neuen" Kampfsystem?