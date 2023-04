8 RPGs mit richtig guter Grafik für PS5: Diese Rollenspiele lassen eure Augen leuchten

Nicht selten bieten RPGs auch interessante Welten voller Geheimnisse, denen ihr auf den Grund gehen könnt. Das Erkunden, Entdecken und Kämpfen macht natürlich gleich doppelt Spaß, wenn Spiele die technischen Möglichkeiten ausreizen und auch optisch absolute Leckerbissen servieren. Wir haben für euch 8 RPGs herausgesucht, die genau das erfüllen und die ihr jetzt auf der PS5 zocken könnt.

Hogwarts Legacy

2:28 Hogwarts Legacy - Der Launch-Trailer entführt euch in die Wizarding World

Releasedatum: 10. Februar 2023

10. Februar 2023 Entwickler: Avalanche Software

Egal, ob ihr mit den Harry Potter-Büchern und -Filmen groß geworden seid oder ihr dem Franchise nie etwas abgewinnen konntet: Hogwarts Legacy ist so oder so eines der absoluten Highlights des bisherigen Spiele-Jahres und ein hervorragendes Rollenspiel. Ihr erstellt eure eigene Hexe oder euren eigenen Zauberer, besucht die berühmte Schule und erkundet das Schloss und das Umland.

Hogwarts weiß dabei mit vielen Details, tollen Animationen und schicken Effekten zu verzaubern. In der Spielwelt gibt es viel zu entdecken und mit großen Hallen, kleinen Häuschen, tiefen Wäldern und schroffen Klippen ist auch für ausreichend visuelle Abwechslung gesorgt.

Ghost of Tsushima - Director's Cut

1:53 Ghost of Tsushima - Trailer zur Iki-Erweiterung verrät mehr über die Story

Releasedatum: 17. Juli 2020

17. Juli 2020 Entwickler: Sucker Punch

Das 2020 erschienene Samurai-Abenteuer Ghost of Tsushima ist bis heute einer der grafisch hübschesten PS4-Titel überhaupt und macht auch auf der PS5 eine gute Figur. Der Director's Cut bietet auf der neuen Konsole 60 fps bei 4K-Auflösung, wodurch die offene Spielwelt besser zu Geltung kommen und die blutigen Kämpfe noch flüssiger ablaufen.

Die Rollenspiel-Elemente sind zwar relativ begrenzt, dafür gibt es jede Menge unterschiedliche Herangehensweisen, ein tiefes Kampfsystem und auf der stark stilisierten Insel viel zu entdecken. Besonders von den Partikel-Effekten und Wind-Animationen, die clever zur Navigation eingesetzt werden, kann man eigentlich nie genug bekommen.

Cyberpunk 2077

2:23 Cyberpunk 2077: Launch-Trailer zu Patch 1.5 und NextGen-Version

Releasedatum: 10. Dezember 2020

10. Dezember 2020 Entwickler: CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 bietet nicht nur viele erwachsene Geschichten und angenehm viele Freiheiten bei der Entwicklung der selbsterstellten Hauptfigur, es macht seit dem umfangreichen Next-Gen-Upgrade zumindest auf der PS5 auch technisch eine richtig gute Figur.

Die dystopische Metropole Night City wirkt lebendig und lädt mit ihrer Neon-Beleuchtung und den diversen Stadtvierteln zur Erkundung ein. Dabei habt ihr die Wahl zwischen einem Raytracing-Modus mit 30 fps und dem Performance-Mode mit flüssigen 60 fps. Ersterer bietet zwar ein paar schöne Effekte und ist gut für Screenshots geeignet, die höhere Framerate fällt ansonsten aber stärker ins Gewicht.

Horizon Forbidden West

2:08 Horizon Forbidden West - Trailer zeigt uns die vielfältigen Stämme und Städte

Releasedatum: 18. Februar 2022

18. Februar 2022 Entwickler: Guerrilla Games

Horizon Forbidden West ist der Nachfolger des Überraschungs-Hits Horizon Zero Dawn und macht in erster Linie alles größer als der Vorgänger. Die Spielwelt ist riesig und wunderschön. Es gibt eine Vielzahl neuer Robo-Dinos, die Heldin Aloy ans Leder wollen, aber auch viele neue Gadgets ud Fähigkeiten, mit denen sie sich verteidigen kann.

Auch hier könnt ihr zwischen einer Priorisierung der Framerate und der Auflösung entscheiden, wobei die höhere Performance insgesamt die Nase leicht vorne hat. Während das Hauptspiel auch noch für die PS4 erschienen ist, wurde der kürzlich veröffentlichte Burning Shores-DLC nur für die PS5 entwickelt und soll die Technik der neuen Konsole noch umfangreicher ausnutzen.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

2:56 Final Fantasy 7 Remake: Intergrade-Version macht das Spiel auf der PS5 noch schicker

Releasedatum: 10. April 2020

10. April 2020 Entwickler: Square Enix

Final Fantasy 7 ist ein absoluter Klassiker und wahrscheinlich das beliebteste JRPG überhaupt. Wer für das PS1-Original 1997 noch zu jung war oder das Spiel einfach nochmal mit moderner Technik erleben möchte, hat Glück, dass wir gerade im Zeitalter der Remakes leben und FF7 einen besonders guten Vertreter dieser Gattung spendiert bekommen hat.

Dieser enthält zwar erstmal nur einen Teil der ursprünglichen Handlung, nimmt sich dafür aber auch mehr Zeit und transportiert ihn optisch in die Moderne. Als Final Fantasy 7 Remake Intergrade ist die Neuauflage 2021 auch für die PS5 erschienen, wodurch einige Texturen sowie die Allgemeine Performance nochmal verbessert wurden.

The Witcher 3: Wild Hunt

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Releasedatum: 30. August 2016

30. August 2016 Entwickler: CD Projekt Red

Dass The Witcher 3: Wild Hunt auch fast sieben Jahre nach seinem Erscheinen noch zu den besten Rollenspielen auf dem Markt gehört, ist bei der Qualität des Spiels wenig überraschend. Dass der Titel aber auch noch auf einer Liste mit den hübschesten RPGs geführt wird, war wohl kaum zu erwarten.

Diese Ehre verdankt Hexer Geralt natürlich dem Next-Gen-Upgrade, das Ende 2022 veröffentlicht wurde und der etwas in die Jahre gekommenen Optik einen zweiten Frühling verpasst hat. Weitsicht, Beleuchtung und Texturen wurden stark verbessert und die Performance deutlich angehoben. Neue Inhalte gab es quasi als Kirsche auch noch obendrauf.

Yakuza: Like a Dragon

6:25 Yakuza: Like a Dragon - Ankündigungs-Trailer zum verrückten JRPG

Releasedatum: 10. November 2020

10. November 2020 Entwickler: Ryu ga Gotoku Studio

Die Spiele der Like a Dragon-Reihe, die hierzulande lange Zeit unter dem Titel Yakuza lief, sind in mehrerer Hinsicht speziell. Einerseits ist da der wilde Mix aus einer bierernsten Geschichte um Gewalt, Trauer und Verrat und den abgedrehten Minispielen wie Karaoke oder Hahnenkämpfe. Daneben geht die Serie aber auch auf besondere Art und Weise mit ihren Spielwelten um.

Statt riesigen, größtenteils leeren Landschaften bietet das Studio Ryu ga Gotoku kleinere, aber extrem dichte und detaillierte Ausschnitte aus japanischen Großstädten. Im neuesten Teil Yakuza: Like a Dragon geht es vor allem nach Yokohama, dessen Straßenzüge vor allem Nachts teilweise lebensecht wirken.

Demon's Souls

1:24 Demon's Souls-Remake: Erster Trailer zur Ankündigung des Souls-Klassikers

Releasedatum: 19. November 2020

19. November 2020 Entwickler: Bluepoint games

Obwohl es in dieser Reihe an letzter Stelle steht, markiert Demon's Souls in vielerlei Hinsicht einen Anfang. Als Vorgänger der Dark Souls-Trilogie ist es der Grund, weshalb das Soulslike-Genre so heißt, wie es eben heißt. Das Remake von 2020 erschien dann zum Release der PS5 und war einer der ersten Titel, der sich wirklich nach "Next-Gen" anfühlte.

Besonders der hohe Detailgrad bei Rüstungen und Umgebungen, die tollen Licht- und Schatten-Effekte sowie das herrlich flüßige Gameplay machen Demon's Souls auch heute noch zu einem der schönsten und besten Action-RPGs auf dem Markt.

Haben wir ein besonders schickes RPG sträflich übergangen oder seid ihr mit unserer Auswahl nicht einverstanden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!