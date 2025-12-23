"Ein Weihnachtswunder": Fantasy-Anime kündigt nach über einem Jahrzehnt eine Fortsetzung an und Fans schwanken zwischen Vorfreude und Skepsis

Prinzessin Yona wird bald auf die große Bühne zurückkehren: Nach über zehn Jahren wird der Anime "Prinzessin der Morgendämmerung" fortgesetzt. (© Mizuho Kusanagi / Studio Pierrot)

Wir schreiben das Jahr 2015. Am 24. März läuft die 24. und letzte Anime-Folge der ersten Staffel von "Yona - Prinzessin der Morgendämmerung" (im Original: Akatsuki no Yona), die von Studio Pierrot produziert wurde.

Was seitdem passierte: nichts. Fans der Fantasy-Serie warteten geduldig auf neue Episoden, wurden jedoch nicht belohnt - bis jetzt. Denn wie der offizielle X-Account zum Anime bestätigte, wurde eine Fortsetzung der legendären Serie endlich in Auftrag gegeben.

Fans können ihren Augen kaum trauen

Der Anlass für die Ankündigung ist laut dem X-Beitrag ein recht simpler: Die 2009 im "Hana to Yume"-Magazin gestartete Mangavorlage hat zu ihrem Abschluss gefunden. Neben Glückwünschen an die Schöpferin Mizuho Kusanagi hat der letzte Band auch die Überraschung für die Fans parat gehalten, dass der Anime neue Folgen bekommt.

Entsprechend emotional fällt auch die Reaktion der Community aus, immerhin musste sie mehr als zehn Jahre auf eine Fortsetzung warten. Von der "besten News aller Zeiten" (via "jillcrofts") und einem tollen Weihnachtsgeschenk (via "KuuKiyooo") ist die Rede. Selbst der offizielle X-Account des US-amerikanischen PC-Bauers "IBuyPower" mischt sich unter die freudigen Reaktionen:

Allerdings gibt es auch Skeptiker. "Kelphumin" vermutet etwa strategisches Kalkül hinter der Ankündigung und schrieb: "Ich bin es leid, dass das nur den Verkauf finaler Mangabände ankurbeln soll. Es wird nie vollständig adaptiert."

Diese Sorge ist angesichts der langen Wartezeit nachvollziehbar - viele Fans fürchten, dass die Serie nicht alle 46 Bände erhalten wird. Von diesen wurden bislang nur acht Bände in der Anime-Adaptation zur Prinzessin der Morgendämmerung umgesetzt: entsprechend viel unerzählter Stoff wartet auf eine Fortsetzung.

Akatsuki no Yona folgt der namensgebenden Prinzessin Yona im fiktiven Königreich Kouka. Nach einem Putsch ihres Freundes Soo-won, der ihren Vater tötet, muss die erst 16-jährige Yona ihre behütete Existenz aufgeben. Mit Unterstützung ihres loyalen Leibwächters Hak begibt sich die Prinzessin auf eine Reise, um die legendären vier Drachen zu finden, die ihr helfen sollen, ihr Land zu retten - und sich selbst von einer naiven Hofdame zur Kriegerin zu entwickeln.

Wann genau es mit der Prinzessin der Morgendämmerung weitergeht, ist noch unbekannt. Der X-Beitrag des offiziellen Anime-Accounts gab zumindest überhaupt keine Einschätzung ab, wann die zweite Staffel ausgestrahlt wird. Neue Informationen sollen immerhin "bald" folgen.

Welche Erinnerungen habt ihr an die Abenteuer von Yona?