Wer sich auf Adblocker verlässt, könnte bei YouTube bald in die Röhre gucken.

YouTube geht verstärkt gegen die Nutzung von Adblockern vor. Aktuell läuft ein Experiment des Konzerns, bei dem Nutzer*innen gewarnt werden: Sofern sie einen Adblocker laufen lassen, sollen sie nur noch drei Videos schauen dürfen – maximal. Danach würde die Wiedergabe blockiert. Ob das so irgendwann für alle kommt, steht noch nicht fest, es wirkt aber durchaus wahrscheinlich.

YouTube vs Adblocker: Nach drei Videos soll Schluss sein, wenn ihr nicht bezahlt und keine Werbung wollt

Darum geht's: YouTube ist normalerweise kostenlos, aber eigentlich müssen wir uns im Gegenzug dafür mit Werbung zufrieden geben. Zumindest, wenn wir kein kostenpflichtiges YouTube Premium-Abo haben und auch keinen Adblocker nutzen. Weil YouTube immer mehr und längere, auch nicht überspringbare Werbung einblendet, erfreuen sich Adblocker immer größerer Beliebtheit.

Diese Adblocker verhindern, dass Werbung angezeigt wird, verstoßen aber eigentlich gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube. Dementsprechend sind sie dem Google-Unternehmen schon länger ein Dorn im Auge. Jetzt werden offenbar die härteren Bandagen angelegt, um den Nutzer*innen die Adblocker auszutreiben.

Diese Warnung gibt's jetzt: Einigen YouTube-Zuschauer*innen wurden in den letzten Tagen offenbar Warnungen angezeigt. Die bitten darum, den Adblocker zu deaktivieren oder YouTube Premium zu abonnieren – andernfalls würde die Wiedergabe nach drei Videos blockiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Unklar bleibt, ob es sich hierbei um ein Limit von drei Videos pro Tag handelt, oder ob danach permanent Schluss ist. Womöglich kann YouTube irgendwann dann einfach gar nicht mehr mit Adblocker genutzt werden. So, wie es bei vielen anderen Webseiten mittlerweile auch schon Standard ist.

Wir wissen auch noch nicht genau, ob diese Warnungen irgendwann allen Menschen mit Adblocker angezeigt werden sollen. Aktuell handelt es sich dabei nur um ein Experiment, wie YouTube gegenüber The Verge bestätigt.

Das alles klingt aber durchaus danach, als würde YouTube in naher Zukunft weitreichende Maßnahmen für alle ergreifen. Mit dem Ziel, mehr Premium-Abos zu verkaufen und mehr Werbung unters Volk zu bringen:

Generell soll es Usern "einfacher gemacht werden, Werbung auf YouTube zu erlauben oder YouTube Premium für eine werbefreie Erfahrung auszuprobieren". Das Unternehmen betont, dass Nutzer*innen mehrfach vorgewarnt würden, bevor es zu Einschränkungen komme.

YouTube appelliert dabei an die Moral: YouTube könne nur mit Werbung oder Premium-Abo kostenlos bleiben. Nur so sei es möglich, das "diverse Ökosystem" mit all seinen Content-Schöpfern aufrecht zu erhalten. Wer die Creator unterstützen will, sollte in der Logik von YouTube also keinen Adblocker nutzen.

Wie schaut ihr YouTube: Mit Adblocker, mit Werbung oder mit Premium-Abo? Was würdet ihr von einer Einschränkung auf drei Videos halten?