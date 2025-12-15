Yu-Gi-Oh! bekam 2003 ein Spin-Off, das ein ganz anderes Brettspiel aus dem Manga berühmt machen wollte - und heute erinnert sich wirklich niemand mehr dran

Dungeon Dice Monsters hat ein reales Brettspiel, ein Videospiel und eine Mini-Arc im Anime hervorgebracht. (Bild: © Kazuki Takahashi / Studio Gallop)

Erinnert ihr euch zufällig noch an Duke Devlin aus Yu-Gi-Oh? Das ist der Kerl, bei dem im Hintergrund immer Justin Timberlakes SexyBack läuft – zumindest in der nischigen Abriged-Serie. Tatsächlich ist Duke Devlin ein Nebencharakter aus dem Anime, der in der Welt von Duel Monsters sein eigenes Brettspiel entwickelt.



Das hört auf den Namen Dungeon Dice Monsters und hat sowohl ein eigenes Videospiel als auch ein Brettspiel in unserer realen Welt erhalten.

Das ist Dungeon Dice Monsters

In Anime und Manga: Der Charakter Duke Devlin hat ein eigenes Brettspiel erfunden, das ähnlich wie das Duel-Monsters-Kartenspiel funktioniert. Anstelle von Karten spielt sich das mit Monsterfiguren und Würfeln.

In den vier Animefolgen 46 bis 49 gibt es eine kleine Arc zu dem Spiel, in der Yugi den Erfinder in seinem eigenen Spiel schlägt. Nach seiner Niederlage erhält Duke Devlin die Nachricht, dass die Massenproduktion seiner Brettspielidee freigegeben wurde. Das Spiel kommt in Anime und Manga trotzdem nicht mehr vor – anders als Duke Devlin, zu einem wiederkehrenden Nebencharakter wird.

Im Videospiel: In den frühen 2000er-Jahren ist ein Game-Boy-Advance-Spiel erschienen, das auf den Namen Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters hört. Im Singleplayer-Modus bekämpft ihr darin die KI mithilfe eurer Würfel.

Während die Strategieelemente des Brettspiels laut Reviews durchaus unterhaltsam seien, sei es schwierig, erst einmal hineinzukommen. Das Fehlen eines Tutorials helfe diesem Umstand nicht gerade. Immerhin: Das Spiel hat einen eingebauten Multiplayer-Modus, in dem ihr euch mit euren Freund*innen messen könnt, wenn ihr euch einmal in die Regeln eingearbeitet habt.

Ihr könnt das Dungeon-Dice-Monsters-Spin-off auf modernen Geräten zocken, wenn ihr euch die Yu-Gi-Oh! Early Days Collection holt. Dort ist es Teil als eines von 14 frühen Spielen aus dem Franchise.

Im echten Leben: Wenn ihr Dungeon Dice Monsters gegen eure Freund*innen spielen wollt, könnt ihr alternativ zum Videospiel auch auf die reale Variante zugreifen. Dungeon Dice Monsters ist 2003 in Deutschland auch als Brettspiel erschienen, in Japan war das bereits ein Jahr vorher der Fall. Dort spielt ihr nicht nur mit Würfeln, sondern mit einem originalgetreuen 13x19-Felder-Brett inklusive Monsterfiguren.

Da sich Dungeon Dice Monsters bei uns ähnlich wie im Anime nie wirklich durchsetzen konnte, sind die Brettspiele vergleichsweise selten und ihr müsst von daher auf Verkaufsplattformen von Gebrauchtwaren etwas tiefer in die Tasche greifen. Von daher ist das eher etwas für Liebhaber*innen – alle anderen wissen jetzt hoffentlich ein wenig mehr über das skurrile Yu-Gi-Oh-Spin-off Bescheid.

