Steam Replay 2025: Wann erscheint euer persönlicher Zock-Jahresrückblick? Alle Infos im Live-Ticker

Ho, ho, ho. Oder so. Erst mal gibt's noch einen Rückblick.

Dezember ist die Zeit der Nächstenliebe. Oder doch eher die Zeit für Einkaufsstress, zu viel Süßkram und Jahresrückblicke? Denn auch Steam hält immer im letzten Monat des Jahres eine Statistik zu eurem Zock-Verhalten für euch bereit. Falls ihr schon ganz gespannt seid, haben wir alle Infos vorab für euch. Sobald er aufschlägt, erfahrt ihr es hier bei uns im Live-Ticker.

Wann können wir mit dem Steam Replay 2025 rechnen? Wahrscheinlich am 19. Dezember 2025

Während wir alle noch warten, könnt ihr euch im Video noch mal anschauen, welche Spiele diesen Monat noch auf allen Plattformen erscheinen:

36:33 Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Autoplay

Alle Infos zum Steam Replay-Jahresrückblick im Live-Ticker

7:00 Uhr Guten Morgen! Die letzte Woche vor Weihnachten ist gestartet und wir rechnen fest damit, dass in den nächsten Tagen der Steam Rückblick auf uns wartet. In den letzten Jahren ist er jeweils am 19. Dezember erschienen. Darum könnte es diesen Freitag wieder so weit sein.

So könnt ihr den Steam Rückblick anzeigen, sobald er da ist

Loggt euch mit eurem Steam-Account auf der Webseite ein oder öffnet ganz einfach Steam.

Navigiert auf die Steam-Jahresrückblickseite.

Schon geht's los.

So sah der Steam-Jahresrückblick in den letzten Jahren aus

Steam Replay hat uns in den letzten Jahren ziemlich ausführlich darüber informiert, was wir übers Jahr so gezockt haben. Dabei enthalten waren nicht nur die Statistiken zu einzelnen, am meisten gezockten Titeln, sondern auch die Gesamtzahl aller Spiele, die wir gezockt haben, Infos zu freigeschalteten Achievements und eine Übersichtsgrafik über die Genres, denen wir am meisten Zeit gewidmet haben.

Schön ist auch, dass wir nachverfolgen können, wie es in einzelnen Monaten aussah. Hinzu kommen noch weitere Statistiken, falls wir Demos beim Steam Next Fest ausprobiert oder auf dem Steam Deck gespielt haben.

Das und noch einiges mehr dürfte uns auch 2025 erwarten. Ihr könnt damit also das Spiele-Jahr noch mal umfangreich Revue passieren lassen.

Während wir noch auf die "Auflösung" warten: Was glaubt ihr, sind eure meistgezockten Spiele und Genres im Jahr 2025 auf Steam?