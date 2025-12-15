One Piece x Fluch der Karibik: Oda ehrt einen der berühmtesten Piraten der Filmgeschichte mit einer riesigen Zeichnung

Jack Sparrow ist der schlechteste Pirat, von dem ihr je gehört habt - aber ihr habt von ihm gehört. One Piece-Schöpfer Eiichro Oda offensichtlich auch. (Bild © Disney)

Vom 5. bis zum 7. Dezember 2025 lief die Tokyo Comic Convention 2025, die nicht nur von tausenden Fans besucht wurde, sondern auch einige Stars aus der Filmbranche anlockte. Darunter befand sich Johnny Depp, der unter anderem als Jack Sparrow in Fluch der Karibik Bekanntheit erlangte.

Warum wir gerade diese Rolle ansprechen? One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda ließ es sich nicht nehmen, Jack Sparrow in seinem Zeichenstil auf einem riesigen Vorhang zu verewigen.

2:24 Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten - Kino-Trailer zum 4. Fluch der Karibik - Kino-Trailer zum 4. Fluch der Karibik

Autoplay

"Ich will mich einfach darin einhüllen"

Im Rahmen des Auftritts von Johnny Depp auf der Tokyo Comic Convention gesellte sich Hiroaki Hirata hinzu, wie der X-Account sandman_AP berichtet. Hirata ist passenderweise nicht nur die japanische Synchronstimme von Johnny Depp, sondern auch der Sprecher von Strohhutpirat Sanji in One Piece.

Die Übergabe des Geschenks leitete Hirata mit den Worten ein "Ich habe da einen Freund, der einen gewissen Manga über Piraten zeichnet ...", ehe er Depp den riesigen Noren überreichte, der Jack Sparrow im One Piece-Stil zeigt.

Ein Noren ist übrigens ein traditioneller japanischer Vorhang, der in Räume, Türrahmen oder Fenster gehängt wird - etwa bei Restaurants oder Badehäusern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Während Depp selbst sich über das Geschenk freute und meinte, dass er sich am liebsten darin einwickeln würde, reagiert die One Piece-Community mit unterschiedlichen Ideen, wie Jack Sparrow sich ins One Piece-Universum einfügen könnte.

Naheliegend ist natürlich das Spiel mit dem Willen des D. - so wird aus Johnny Depp mal eben Johnny D. Epp. (via Azeltirish)

Auch die Frage nach einer möglichen Teufelsfrucht treibt die Community um: Wie wäre es mit der Rum-Rum-Frucht? (via SuperShanko)

Für die Fluch der Karibik-Kenner unter euch lässt sich Jack Sparrow auch mit dem langjährigen One Piece-Mythos des "Piraten mit der Brandnarbe" verbinden. Beide Charaktere schippern nämlich mit dem "Black Pearl" genannten Schiff über die Weltmeere.

Auch abseits davon gibt es einige Elemente der historischen Seefahrt, bei denen sich die Autor*innen hinter Fluch der Karibik sowie Eichiiro Oda gleichermaßen bedienen.

Davy Jones etwa nimmt in beiden Franchises eine entscheidende Rolle ein - welche Parallelen zwischen Fluch der Karibik und One Piece fallen euch noch ein?