LEGO-Baumeister stellt berühmte Szene aus Interstellar originalgetreu nach und über 10.000 Leute feiern es

Interstellar feiert gerade seinen 11. Geburtstag. Dieses LEGO-MOC stellt eine der Schlüsselszenen in den Mittelpunkt und sorgt für Begeisterung bei den Fans.

David Molke
14.12.2025 | 19:14 Uhr

Das LEGO-Interstellar-MOC sorgt für helle Begeisterung (Bild: reddit.comuserAdmiralAegis). Das LEGO-Interstellar-MOC sorgt für helle Begeisterung (Bild: reddit.com/user/AdmiralAegis/).

LEGO lädt dazu ein, selbst kreativ zu werden. Es gibt zwar viele offizielle Kollaborationen, oft sind die eigenen Werke, sogenannte MOCs (My Own Creation), aber sogar noch cooler. Das trifft auch auf dieses Interstellar-Kunstwerk eines Reddit-Users zu, das extrem großen Anklang bei der Community findet.

Interstellar-MOC versetzt LEGO-Fans in Verzückung

Zeit ist relativ, und vielleicht kann euch das zumindest ein bisschen vor der Erkenntnis bewahren, dass der Kinostart des legendären Christopher Nolan-Films mittlerweile schon stolze 11 Jahre zurück liegt. Das hält Fans aber natürlich nicht davon ab, dem beeindruckenden Streifen immer noch die Treue zu halten und ihn zum Beispiel durch LEGO-Sets zu feiern.

Video starten 2:19 Interstellar - Der zweite Trailer zu Christopher Nolans Film

Zeit ist relativ, und das Konzept aus Albert Einsteins Relativitätstheorie dient sozusagen als Grundstein für die abgefahrensten Momente in Christopher Nolans Interstellar. Allein, wenn wir daran denken, dass auf der Oberfläche eines bestimmten Planeten die Zeit in einer ganz anderen Geschwindigkeit verstreicht als hier, schlackern uns die Ohren.

Aber es geht noch doller und so werden in einer der Schlüsselszenen des Filmes die Regeln von Raum und Zeit gefühlt gleich ganz außer Kraft gesetzt. Was dazu führt, dass die von Matthew McConaughey verkörperte Hauptfigur mit Tochter Murphy kommunizieren kann, obwohl das eigentlich nicht möglich sein sollte.

Die Szene, in der sich der Kreis schließt, wurde jetzt von Reddit-User und LEGO-Baumeister Admiral Aegis aka Bricky Dee Williams verewigt. Ihr könnt euch das wirklich gelungene Diorama-Kunstwerk hier in dieser Bildergalerie anschauen und die passende Filmszene gibt es auch noch mit dazu:

Nur aufgrund dieser Szene konnte in Interstellar letzten Endes die Welt gerettet werden. Gleichzeitig stellt sie das Publikum natürlich vor gewaltige Herausforderungen – und einen echten Galaxy Brain-Moment dar. Die Szene hier als LEGO-Set zu sehen, lässt uns in wohliger Nostalgie schwelgen.

Bei den Fans auf Reddit sieht das sehr ähnlich aus. Die Kommentare überhäufen den Baumeister mit Lob für die gute Idee und die gelungene Umsetzung. Aktuell kommt der Post bereits auf über 11.000 Upvotes, dabei ist er noch nicht einmal 24 Stunden lang online.

Es gibt sogar einen Verbesserungs- oder Erweiterungsvorschlag, der ebenfalls sehr viel Zustimmung erntet. Reddit-User myvo schreibt, er liebe das MOC und eine aufgeteilte Version, bei der beide Seiten jeweils als Buchstütze in einem Bücherregal nutzbar wären, könnte ebenfalls großartig sein. Und da müssen wir ihm natürlich ebenfalls zustimmen, das ist eine wirklich großartige Idee.

Wie gefällt euch das Interstellar-Diorama aus LEGO?

