"Ein Verbrechen": Yu-Gi-Oh-Spieler sieht eine der wildesten Spielmatten in seinem Leben und sogar der Besitzer meldet sich zu Wort

Es gibt Spielmatten für Yu-Gi-Oh, die machen optisch wirklich etwas her – und dann gibt es das hier.

Jusuf Hatic
25.01.2026 | 06:17 Uhr

Die Yu-Gi-Oh-Spielmatte von Sin Costan lässt sich eigentlich nur als Kunstwerk bezeichnen. (© Guy1124 via Reddit) Die Yu-Gi-Oh-Spielmatte von "Sin Costan" lässt sich eigentlich nur als Kunstwerk bezeichnen. (© Guy1124 via Reddit)

Wenn ihr gern Kartenspiele spielt, habt ihr neben den passenden Hüllen bestimmt auch eine (oder mehrere) Spielmatten, die das zugehörige Layout festlegen. Solche Matten lassen sich wahlweise mit einem vorgefertigten Druck kaufen - oder ihr legt einen Hintergrund fest, mit dem ihr die Unterlage dann beim Shop eurer Wahl bedrucken lassen könnt.

Die Yu-Gi-Oh-Community hat in diesem Kontext immer mal wieder ein paar schicke Kreationen. Manchmal sind diese aber einfach nur wild: "Guy1124" teilte auf Reddit die Spielmatte eines Nachbarn, bei der uns das Blut in den Adern rückwärts läuft.

Video starten 6:13 Yu-Gi-Oh! Konamis neues Animationsstudio deutet möglichen Anime über die Geschichte der Karten an

Der Besitzer bereut nichts

Entdeckt wurde die Spielmatte bei einem gewöhnlichen lokalen Yu-Gi-Oh-Turnier, bei dem Spieler*innen ihr Material selbst mitbringen. Den Aussagen von Guy1124 zufolge hat eine Person hier folgende Matte ausgerollt und diese ohne große Nachfrage selbst als "Kriegsverbrechen" bezeichnet.

Beim Blick auf diese Matte ist das kein Wunder: Pokémon-Charakter Ash Ketchum hat zwar eine Duel-Disk aus Yu-Gi-Oh am Arm (übrigens falschherum), aber der Rest hat kaum etwas mit dem eigentlichen Spiel zu tun.

So befindet sich Ash auf dem Dragon Ball-Planeten Namek, hält einen Dragonoiden aus Bakugan in der Hand und posiert neben dem Digimon Agumon. Ach ja, auch das Logo von Magic: The Gathering prangert in der oberen linken Ecke.

Neben einigen Kommentaren, die diese Spielmatte scherzhaft als "illegal in 236 Ländern" bezeichnen, meldet sich auch tatsächlich ein Kommentar, dem dieses "Kunstwerk" gehört.

"Sin Costan" erklärt hierzu, dass das Bild wohl von seiner oder ihrer Schwester entdeckt und schließlich zur YGO-Spielmatte umgearbeitet wurde. Das zugehörige Bild hat Sin Costan in einer hohen Auflösung hochgeladen, falls jemand von euch tatsächlich auf die Idee kommt, sich selbst eine solche Matte anzufertigen.

Glück hat's übrigens nicht gebracht: Sin Costan verlor im angesprochenen Lokalturnier jede Partie.

Wie gefällt euch die ungewöhnliche Spielmatte?

