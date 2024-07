PlayStation-Fan sucht das 'seltenste PS1-Zubehör überhaupt' - nach 10 Jahren wurde es endlich gefunden

An vielen PlayStation-Konsolen werdet ihr diese besondere Memory Card wohl nicht finden.

Nostalgie ist ein wertvolles Gut und das wird bei der Leidenschaft vieler Menschen für Retro-Konsolen mehr als deutlich. Zwar liegen die Preise und die Verfügbarkeit von den Systemen selbst zumeist in einem angemessenen Rahmen, beim Zubehör wird es dann aber alles andere als günstig. Und viel Geduld ist auch noch gefragt!

Das musste der Reddit-User MatinMorning dann auch am eigenen Leib erfahren: Die Person suchte zehn Jahre lang nach einer ganz besonderen Memory Card – das angeblich 'seltenste PS1-Zubehör' überhaupt.

Memory Card mit LCD-Bildschirm nach zehn Jahren gefunden

Der Reddit-User MatinMorning ist großer Fan der PS1 und insbesondere eines Zubehörteils – einer transparenten Memory Card mit LCD-Bildschirm. Davon hat die Person bereits als Kind eine Werbeanzeige in einem PlayStation-Magazin gesehen, Jahre später hat sie sich dann auf die Suche begeben.

Vor kurzem konnte sie das gute Stück dann auch auffinden, wie mit mehreren Fotos belegt wird:

Was ist so besonders an der Memory Card? Wie MatinMorning beschreibt, war es unglaublich schwierig die LCD-Memory Card zu finden, seit zehn Jahren hat der User dafür im Wochentakt alle gängigen Gebrauchtplattformen abgesucht.

Fündig geworden ist die Person dann auf einer japanische Auktionseite, auf der die Memory Card angeboten wurde. Und das nicht nur für ein bisschen Klimpergeld: Der Kauf schlug mit 28.000 Yen zu Buche, umgerechnet 165 Euro!

Was kann die Memory Card überhaupt?

Wie MatinMorning beschreibt, handelt es sich nicht um eine offizielle Memory Card, also auch nicht um eine sogenannte PocketStation. Das war eine Memory Card von Sony, in der ein Display verbaut wurde, um Minispielchen ähnlich wie bei einem Tamagotchi darzustellen:

Stattdessen können nur ein paar Funktionen wie ein Kalender verwendet und die Speicherinhalte verwaltet werden. Im Hauptmenü erscheint zudem Rinoa aus Final Fantasy 8 als kleine Pixelgrafik, es scheint sich also um passendes Zubehör zum damaligen Release des JRPG-Epos kurz vor der Jahrtausendwende zu handeln.

Dafür spricht auch eine Countdown-Funktion – die war für das Jahr 2000 festgelegt. Damals eine ziemlich große Sache, denn mit dem Millenium kam unter anderem eine riesige Furcht vor möglichem Computer-Versagen auf.

Ein nettes kleines Gimmick ist die transparente Memory Card ja schon. (Bildquelle: MatinMorning/Reddit)

Wer die Memory Card hergestellt hat, ist ein Rätsel

Die genauen Umstände zur LCD-Memory Card sind wohl der Zeit zum Opfer gefallen. Weder konnten wir unter der von MatinMorning angegebenen Modellnummer "FF8-4MT5" entsprechende Produktseiten entdecken, noch unter der auf dem Gehäuse angebrachten Kennung "GAME MEMORY XKPS-3500".

Eine mysteriöse Entdeckung also, bei der nicht mehr überliefert ist, wie sie überhaupt in Umlauf geraten konnte. Lediglich eine weiterer User liefert einen Hinweis, auf einer italienischen Seite ist eine weitere Memory Card in derselbe Machart, aber mit anderen Chips aufgetaucht.

Da es sich dabei um einen (überraschenderweise viel günstigeren) Kinderzimmerfund handelt, ist auch dort nicht klar, um was für eine Memory Card es sich genau handelt.

Die Datenlage ist also viel kleiner als bei anderen, extrem seltenen PlayStation-Erinnerungen, wie einer goldenen PS1 oder einem Nintendo PlayStation-Prototyp. Deren Existenz ist zahlreich belegt und ihr Wert dadurch weitaus höher:

MatinMorning dürften die Irrungen und Wirrungen aber wohl völlig egal sein. Die Person hat lange genug nach der Memory Card gesucht und sie mit ordentlich Aufwand dann auch gefunden. Wir hoffen mal, dass sie nun häufig an der äußerst schicken, transparent blauen PlayStation des Users zum Einsatz kommt.

