Diese Zelda-Alternative von Google schickt euch in die Welt der Maya - und ist kostenlos spielbar

Google hat für euch jetzt eine niedliche Topdown-Zelda-Alternative im Gepäck, die ihr kostenlos direkt im Browser spielen könnt. Diese schickt euch ins historische Mexiko, genauer gesagt, in die geheimnisvolle Welt der alten Maya-Kultur. Wir verraten euch mehr über The Descent of the Serpent.

Zeldalike in der Welt der Maya

Darum geht es: Das Abenteuer startet im Museum, in dem ihr von einer sprechenden Statue gebeten werdet, in der Mayawelt auszuhelfen. Genauer gesagt, sollt ihr ein verlorenes Artefakt rechtzeitig zurückbringen, das von einem mächtigen Gott gestohlen wurde. Denn sonst droht eine Flutkatastrophe. Bevor ihr in der Zeit zurückreist, müsst ihr die passende Verkleidung wählen, soll heißen, ihr werdet zu einem knuffigen Wolf-, Hunde-, Jaguar- oder Eulenkrieger, die alle klangvolle Maya-Namen haben.

Dann begebt ihr euch in die historische Stadt Chichen Itza, von der heute in der Realität nur noch Ruinen auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán übrig sind. Dort trefft ihr unter anderem auf Quetz, einen Vogel mit schickem Kopfschmuck, der euch mehr über die Welt und eure Aufgabe verrät.

In diesem Video bekommt ihr einen Eindruck vom Spiel:

Bei diesem Spiel, das vom Google's Arts and Culture-Team mithilfe des mexikanischen National Museum of Anthropology entwickelt wurde, sollt ihr nicht nur ein Abenteuer erleben, sondern auch mehr über die Kulturen Mesoamerikas lernen. Mehr Infos zum Thema erhaltet ihr auch auf der verlinkten Webseite. Daneben gibt es auch Google's Arts and Culture-Apps für iOS und Android, über die ihr das Spiel ebenfalls zocken könnt.

Übrigens: Das Spiel könnte nicht nur für euch interessant sein, sondern sieht auch nach einem schönen Titel für Kinder aus.

Wie gefällt euch das Spiel? Werdet ihr es euch ansehen - vielleicht auch gemeinsam mit der Familie?