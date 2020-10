In The Legend of Zelda: Breath of the Wild rennt, klettert und kämpft Link bis zur Erschöpfung, während wir uns mit der Switch entspannt auf die Couch oder ins Bett kuscheln. "Unfair!", dachte sich offenbar Twitch-Streamer und Modder SuperLouis64 und hat das Action-Adventure kurzerhand mit Ring Fit-Adventure gekoppelt, um sich mindestens aufs gleiche Fitness-Level wie das des Hylianers zu bringen (via Polygon).

So funktioniert die Fitness-Mod für Zelda Breath of the Wild

Wie SuperLouis64 im unteren Video erklärt, kann er dank Ring Fit-Mod Link nur bewegen, wenn er auf der Stelle joggt und gleichzeitig die Laufen-Taste drückt. Rennen, Klettern und Kampfbewegungen wie Ausweichen und Ausfallschritte funktionieren nur, wenn der Streamer seine Beinmuskulatur spielen lässt und Ausdauer beweist - das perfekte Kardio-Training.

Zum Kämpfen muss SuperLouis64 nicht nur auf der Stelle Laufen, sondern zum Angreifen auch entsprechend die Joy-Cons schwingen. Und sogar das Aufrufen des Menüs ist mit Anstrengung verbunden: Jedes Mal, wenn der Spieler seine Ausrüstung und Items checken oder Link heilen will, muss er eine Kniebeuge machen.

Link zum Reddit-Inhalt

Hier noch einmal der Link zu dem Video.

Schade (oder zum Glück), dass es sich hierbei lediglich um eine Mod und um keine offizielle Steuerungs-Alternative für Zelda BotW handelt. Lustig anzusehen ist das Video des schwitzenden Streamers allemal.

Wer sich mithilfe von Videospielen trotzdem trainieren will, findet in unserer Liste die besten aktuellen Fitness-Games für Nintendo Switch.

Was haltet ihr von derartigen Mods? Würdet ihr euch wünschen, dass der Ring Fit-Controller auch offiziell für Spiele wie Zelda Breath of the Wild kompatibel wäre?