Zelda: Breath of the Wild - Alle Rezepte, Zutaten und Medizin im Überblick

The Legend of Zelda: Breath of the Wild steckt voller Herausforderungen und Gefahren. Wer sich über zu schwere Kämpfe beschwert, sollte es einmal mit Kochen versuchen: Link kann aus gesammelten Zutaten nicht nur Mahlzeiten, sondern auch Medizin und spezielle Tränke herstellen, die euch besondere Boni bescheren oder gar stärker machen.

Wir zeigen euch alle Rezepte, die das Spiel bietet, wie ihr unterschiedliche Effekte verwendet und was ihr sonst beim Kochen beachten müsst.

Inhaltsverzeichnis:

So könnt ihr kochen in Breath of the Wild

Link trägt nicht das gesamte Abenteuer eine tragbare Küche mit sich. Stattdessen müsst ihr in der offenen Welt, den Dörfern und anderen Plätzen nach Kochstellen Ausschau halten. Solange ein Feuer unter dieser brodelt, könnt ihr sie nutzen, um eins der zahlreichen Rezepte herzustellen. Aber nicht immer ist die Kochstelle auch bereits mit einem Feuer entfacht.

Das könnt ihr machen, um eine Kochstelle zu entzünden:

Sucht eine Feuerquelle, wie eine Fackel oder Lampe, und entzündet damit die Kochstelle

Schlagt mit einer Metallwaffe und einem Feuerstein in der Nähe der Kochstelle, die Funken entzünden diese.

Lasst rotes Schleim-Gelee von Feuer-Schleim neben die Kochstelle fallen und die Explosion entfacht das Feuer.

Schneller Kochen: Falls ihr sehr genervt seid, von der Animation beim Kochen, dann könnt ihr diese mit X jederzeit abbrechen. So könnt ihr schneller die Zutaten kochen.

Alle Kochrezepte und Zutaten, um Herzen aufzufüllen

Im Folgenden findet ihr alle Kochrezepte, die ihr in Breath of the Wild kochen könnt. Dabei handelt es sich um die Standard-Rezepte, die ihr dann durch zusätzliche Zutaten verbessern könnt. (via Zeldapendium)

Name Benötigte Zutaten Apfelkuchen Apfel + Tabanta-Weizen + Rohrzucker + Ziegenbutter Bratbanane Schwertbanane + Tabanta-Weizen + Rohrzucker Butterapfel Apfel + Ziegenbutter Chili-Fisch beliebige Meeresfrüchte + Chili Chili-Fleisch beliebiges Fleisch + Chili Crepe Milch + Ei + Tabanta-Weizen + Rohrzucker Curry-Pilaw Hyrule-Reis + Goronengewürz + Ziegenbutter Curryreis Hyrule-Reis + Goronengewürz Dampffisch beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume + beliebiger Fisch Dampffleisch beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume + beliebiges Fleisch Dampfobst beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume + beliebiges Obst Dampfpilze beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume + beliebiger Pilz Dubiose Matsche beliebiges Monsterteil / Kleintier + andere Zutat Duftpilzpfanne beliebiger Pilz + Goronengewürz Edeleintopf Milch + Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + Edelwild / -geflügel Edelgeflügelcurry Edelgeflügel + Hyrule-Reis + Goronengewürz Edelgeflügel-Pilaw Edelgeflügel + Hyrule-Reis + Ei + Ziegenbutter Edelgrillteller Edelwild / -geflügel + beliebige Meeresfrüchte Edelschmorbraten Edelwild / -geflügel + Steinsalz Edelwildcurry Edelwild + Hyrule-Reis + Goronengewürz Edelwild-Reis Edelwild / -geflügel + Hyrule-Reis + Steinsalz Edelwild-Schaschlik Edelwild + Goronengewürz Eierpudding Milch + Ei + Rohrzucker Eiertorte Ei + Tabanta-Weizen + Rohrzucker + Ziegenbutter Feenwasser Fee Feenwasser Fee + beliebiger Edelstein + beliebiges Monsterteil + beliebiges Kleintier Festtagsfisch beliebige Meeresfrüchte + Ausdauerhonig Festtagsgemüse beliebiges Gemüse + Ausdauerhonig Festtagsgulasch beliebiges Fleisch + Ausdauerhonig Festtagspilze beliebiger Pilz + Ausdauerhonig Fischcurry Maxi-Muschel / beliebiger Schnapper + Hyrule-Reis + Goronengewürz Fischpastete Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + Steinsalz + beliebige Meeresfrüchte Fischreisbällchen Hyrule-Reis + beliebiger Fisch Fischspieß beliebiger Fisch Fischspieß mit Pilzen beliebiger Fisch + beliebiger Pilz Fischsuppe Milch + Steinsalz + beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume + beliebige Meeresfrüchte Fleischeintopf Milch + Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + Wild / Geflügel Fleischkürbis Rüstungskürbis + beliebiges Fleisch Fleischpastete Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + Steinsalz + beliebiges Fleisch Fleisch-Reisbällchen Hyrule-Reis + beliebiges Fleisch Fleischspieß beliebiges Fleisch Fleischspieß mit Pilzen beliebiges Fleisch + beliebiger Pilz Fleischsuppe Milch + Steinsalz + beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume + beliebiges Fleisch Geflügelcurry Geflügel + Hyrule-Reis + Goronengewürz Geflügel-Pilaw Geflügel + Hyrule-Reis + Ei + Ziegenbutter Gemüsecurry beliebige Karotte / Kürbis + Hyrule-Reis + Goronengewürz Gemüsecremesuppe Milch + Steinsalz + beliebige Karotte / Kürbis Gemüseomelett beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume + Ei + Ziegenbutter + Steinsalz Gemüserisotto Hyrule-Reis + Ziegenbutter + Steinsalz + beliebige Karotte / Kürbis Gemüsesuppe Milch + Steinsalz + beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume Grillteller Wild / Geflügel + beliebige Meeresfrüchte Harter Brocken Holz / beliebiger Edelstein Herzchensuppe beliebige Rübe + Frostmelone + Zitterfrucht + Milch Honigapfel Apfel + Ausdauerhonig Honigbonbon Ausdauerhonig Honig-Crêpe Milch + Ei + Tabanta-Weizen + Rohrzucker + Ausdauerhonig Honigobst beliebiges Obst + Ausdauerhonig Karotteneintopf Milch + Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + beliebige Karotte Karottenkuchen beliebige Karotte + Tabanta-Weizen + Rohrzucker + Ziegenbutter Knusperfisch Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + beliebige Meeresfrüchte Knusperlachs Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + Maxi-Lachs Knusperschnapper Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + beliebiger Schnapper Kochobst beliebiges Obst Kochobst-Schmaus 4 verschiedene Obstsorten Krabbenreis Hyrule-Reis + Ei + Steinsalz + beliebige Krabbe Krabbenrisotto Hyrule-Reis + Ziegenbutter + Steinsalz + beliebige Krabbe Krabbenpfanne beliebige Krabbe + Goronengewürz Kräuterpfanne beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume + Goronengewürz Kräuter-Reisbällchen Hyrule-Reis + beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume Kürbiseintopf Milch + Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + Rüstungskürbis Kürbiskuchen Rüstungskürbis + Tabanta-Weizen + Rohrzucker + Ziegenbutter Lachsrisotto Hyrule-Reis + Ziegenbutter + Steinsalz + Maxi-Lachs Luxuseintopf Milch + Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + Luxuswild / Edelgeflügel Luxusgeflügelcurry Luxusgeflügel + Hyrule-Reis + Goronengewürz Luxusgeflügel-Pilaw Luxusgeflügel + Hyrule-Reis + Ei + Ziegenbutter Luxusgrillteller Luxuswild / -geflügel + beliebige Meeresfrüchte Luxusschmorbraten Luxuswild / -geflügel + Steinsalz Luxuswildcurry Luxuswild + Hyrule-Reis + Goronengewürz Luxuswild-Reis Luxuswild / -geflügel + Hyrule-Reis + Steinsalz Luxuswild-Schaschlik Luxuswild + Goronengewürz Medizin beliebiges Monsterteil + beliebiges Kleintier Meeresfrüchtereis Hyrule-Reis + Steinsalz + Maxi-Muschel / beliebiger Schnapper Meeresfrüchtespieß beliebige Krabbe, Muschel / Schnecke Monstercurry Hyrule-Reis + Goronengewürz + Monster-Essenz Monstereintopf beliebiges Fleisch + beliebige Meeresfrüchte + Monster-Essenz Monsterkuchen Tabanta-Weizen + Rohrzucker + Ziegenbutter + Monster-Essenz Monster-Reisbällchen Hyrule-Reis + Steinsalz + Monster-Essenz Monstersuppe Milch + Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + Monster-Essenz Muschelsuppe Milch + Tabanta-Weizen + Ziegenbutter + Maxi-Muschel Nusskuchen beliebige Nuss + Tabanta-Weizen + Rohrzucker + Ziegenbutter Obst mit Pilzen beliebiges Obst + beliebiger Pilz Obstkuchen beliebiges Obst + Tabanta-Weizen + Rohrzucker + Ziegenbutter Obsttorte Apfel / Wildbeere + beliebiges Obst + Tabanta-Weizen + Rohrzucker Omelett Ei Paella beliebiger Schnapper + Maxi-Muschel + Hyrule-Reis + Ziegenbutter + Steinsalz Pilzcremesuppe Milch + Steinsalz + beliebiger Pilz + beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume Pilzomelett beliebiger Pilz + Ei + Ziegenbutter + Steinsalz Pilz-Reisbällchen Hyrule-Reis + beliebiger Pilz Pilzrisotto Hyrule-Reis + Ziegenbutter + Steinsalz + beliebiger Pilz Pilzspieß beliebiger Pilz Pilzspießteller 4 verschiedene Pilze Riesenfischspieße 4 verschiedene Fische Riesenfleischspieße 4 verschiedene Fleischstücke Röstnüsse beliebige Nuss Scharfe Bratchilis Chili Schmorbraten Wild / Geflügel + Steinsalz Schmorfisch beliebiger Fisch + Steinsalz Schmorgemüse beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume + Steinsalz Schmorkrabbe beliebige Krabbe + Steinsalz Schmorpilze beliebiger Pilz + Steinsalz Spiegelei mit Reis Hyrule-Reis + Ei Warme Milch Milch Weizenbrot Tabanta-Weizen + Steinsalz Wildbeeren-Crêpe Milch + Ei + Tabanta-Weizen + Rohrzucker + Wildbeere Wildcurry Wild + Hyrule-Reis + Goronengewürz Wildgemüse beliebiges Gemüse, Gras bzw. Kraut / Blume Wildgemüse-Schmaus 4 verschiedene Gemüsesorten, Gräser bzw. Kräuter / Blumen Wild-Reis Wild / Geflügel + Hyrule-Reis + Steinsalz Wild-Schaschlik Wild + Goronengewürz

Medizin-Rezepte: Spurt-, Schleich-, Ausdauer- & Fitness-Tränke

Neben den normalen Kochrezepten gibt es aber auch Medizin. Diese erstellt ihr aus Monsterteilen und einem bestimmten Insekt. Wenn ihr das zusammen mischt, dann bekommt ihr Tränke, die euch temporär mehr Verteidigung, Stealth, Ausdauer und vieles mehr geben. (via Zeldapendium)

Name Benötigte Zutaten Ausdauer-Medizin Monsterteil + Ausdauerkäfer oder -schrecke Abwehr-Medizin Monsterteil + Rüstungskäfer Brandschutz-Medizin Monsterteil + Löschechse oder -flügler Elektro-Medizin Monsterteil + Zitterflügler oder -libelle Fitness-Medizin Monsterteil + Fitkröte Kraft-Medizin Monsterteil + Schwertkäfer Kühlungs-Medizin Monsterteil + Frostflügler oder -libelle Maxi-Medizin Monsterteil + Maxi-Echse Scharfe Medizin Monsterteil + Glutflügler oder -libelle Schleich-Medizin Monsterteil + Schleichwürmchen Spurt-Medizin Monsterteil + Spurtechse oder -kröte

Kochrezepte durch Extrazutaten mit Statuseffekten verbessern

Ihr könnt die normalen Rezepte mit Statuseffekte verbessern. Dazu fügt ihr zum normalen Rezept einfach noch eine der folgenden Zutaten hinzu und schön bekommt ihr einen neuen Effekt zusätzlich dazu.

Kälteschutz (temporär) - Chili

(temporär) - Chili Mehr Abwehr (temporär) - Rüstungskrabbe, Rüstungskarpfen

(temporär) - Rüstungskrabbe, Rüstungskarpfen Mehr Ausdauer (temporär) - Ausdauerhonig

(temporär) - Ausdauerhonig Mehr Heilung - Alle Maxi-Zutaten

- Alle Maxi-Zutaten Schleichen verbessern (temporär) - Schleichglöckchen, Schleichling

(temporär) - Schleichglöckchen, Schleichling Schneller bewegen (temporär) - Spurtkarotte, Spurtling

Geröstete Zutaten

So röstet ihr Zutaten Lasst eine Zutat, die geröstet werden kann, direkt neben ein Lagerfeuer oder einem offenen Feuer fallen und es wird geröstet. Dafür bringt das Essen eine um 50 Prozent verbesserte Heilwirkung, kann aber nicht mehr für richtige Rezepte verwendet werden.

Das sind die Zutaten, die geröstet werden können:

Gekochtes Ei

Grill-Edelgeflügel

Grill-Edelwild

Grill-Geflügel

Grill-Luxusgeflügel

Grill-Luxuswild

Grill-Wild

Große Röstrübe

Röst-Chili

Röst-Edeltrüffel

Röst-Fitkarotte

Röst-Frostmelone

Röst-Hyrule-Pilz

Röst-Maxi-Barsch

Röst-Maxi-Durian

Röst-Maxi-Lachs

Röst-Maxi-Muschel

Röst-Palmfrucht

Röst-Rüstgras

Röst-Rüstungskürbis

Röst-Schleichschnecke

Röst-Schwertbanane

Röst-Schwertgras

Röst-Spurtkarotte

Röst-Spurtlotos

Röst-Trüffel

Röst-Wildbeere

Röst-Zitterfrucht

Röstapfel

Röstausdauerling

Röstbarsch

Röstei

Rösteichel

Röstfittling

Röstforelle

Röstfrostling

Röstglutling

Röstkarpfen

Röstkastanie

Röstkrabbe

Röstrübe

Röstrüstling

Röstschleichling

Röstschnapper

Röstschwertling

Röstspurtling

Röstzitterling

Gefrorene Zutaten

So friert ihr Zutaten ein: Lasst ihr gewisse Zutaten in kalten Gebieten fallen, dann werden diese eingefroren. Dadurch erhaltet ihr, wenn ihr sie isst, einen temporären Hitzeschutz für eine Minute. Wie geröstete Zutaten können auch eingefrorene nicht mehr als Zutaten für normale Rezepte verwendet werden.

Das sind die Zutaten, die eingefroren werden können:

Gefrorene Forelle

Gefrorene Krabbe

Gefrorene Maxi-Muschel

Gefrorene Meerbrasse

Gefrorene Schnecke

Gefrorener Barsch

Gefrorener Karpfen

Gefrorener Maxi-Barsch

Gefrorener Maxi-Lachs

Gefrorenes Edelgeflügel

Gefrorenes Edelwild

Gefrorenes Geflügel

Gefrorenes Luxusgeflügel

Gefrorenes Luxuswild

Gefrorenes Wild

Rezept für den alten Mann: Scharfer Grillteller

Im Laufe des Tutorials auf dem Plateau braucht ihr irgendwann eine Kleidung, die euch vor der Kälte schützt. Auf dem Weg zum Schrein im Süden (Wa-Modai-Schrein) findet ihr eine Holzhütte, in der sich ein Tagebuch des Alten befindet. Dadurch lernt ihr das Rezept "Scharfer Grillteller". Das benötigt ihr dafür:

1x Fisch (Hyrule-Barsch)

1x Wild-Fleisch

1x Chili

Gebt den Teller dem Alten Mann: Habt ihr das Rezept gekocht, dann solltet ihr zum alten Mann zurückkehren und ihm diesen geben. Als Belohnung erhaltet ihr den Winterwams, der euch sicher durch die Kälte reisen lässt. Alternativ könnt ihr den Grillteller auch selbst essen und für kurze Zeit seid ihr gegen die Kälte geschützt.

