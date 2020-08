Auf der E3 2019 bestätigte Nintendo die Arbeiten an The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 und präsentierte einen ersten Teaser. Seitdem wurde es still um das Action-Adventure. In diesem Jahr dürfen wir wohl nicht mehr mit einem Release rechnen.

Release ist ungewiss: Nintendo erklärte während einer Investoren-Konferenz im Mai, welche Spiele bis Mai 2021 erscheinen sollen. Breath of the Wild 2 wurde damals nicht genannt. Das heißt, dass die Veröffentlichung frühestens in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres anstehen könnte.

Wir haben alle bisheringen Informationen und Gerüchte zu BotW 2 für euch zusammengefasst:

Eine Collector's Edition für BotW2?

Nun tauchte aber beim europäischen Händler WT&T ein neuer Eintrag zum Spiel auf. Dieser nennt das Platzhalter-Datum 31. Dezember 2020 als Release (via GoNintendo). Interessanter ist allerdings, dass es sich um den Eintrag einer Collector's Edition zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 handelt. Diese soll angeblich zum Preis von 82,85 Euro verkauft werden. Die Standardversion dagegen wird mit 69,99 Euro aufgeführt.

Inhalte für die Collector's Edition wurden keine genannt.

Nur ein Platzhalter? Natürlich könnte es sich um einen Platzhalter-Eintrag handeln, worauf auch der Releasetermin hindeutet. Es ist aber nicht unüblich, dass Nintendo Sammlereditionen seiner Spiele anbietet. Schon vom Vorgänger gab es eine solche Version und auch von The Legend Of Zelda: Link's Awakening war eine Collector's Edition im Angebot.

Dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ebenfalls eine Sammleredition bekommt, erscheint nur logisch. Wann das aber der Fall ist, was sie enthält und wie viel sie kostet, steht in den Sternen.

Gerüchte sprechen allerdings davon, dass am 28. August eine größere Nintendo Direct stattfinden könnte. Eventuell erfahren wir dann mehr zum Spiel. Vielleicht nennt Nintendo einen Releasetermin und stellt die Collector's Edition vor.

Würdet ihr euch über eine Collector's Edition zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 freuen? Was würdet ihr als Inhalt erwarten?