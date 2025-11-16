Zelda-Film: Heimlich gedrehte Videoaufnahme von den Dreharbeiten aufgetaucht, die einen ersten Blick auf Link und Zelda erlaubt

Zelda und Link (hier auf einem Artwork zum SNES-Teil A Link to the Past) werden auch in der Verfilmung die wichtigsten Figuren sein.

Seit Anfang November laufen in Wellington, Neuseeland die Dreharbeiten für den ersten Live-Action-Film des Legend of Zelda-Universums. Diese sollen noch bis zum April 2026 andauern, bis wir einen Trailer zur Verfilmung sehen, dürfte es also noch etwas dauern.

Für einen ersten Blick auf die beiden Hauptfiguren – Held Link und Prinzessin Zelda – müsst ihr euch allerdings nicht mehr lange gedulden, dieser ist nämlich schon jetzt möglich. Vorausgesetzt den Fall, dass die nun aufgetauchte und offenbar heimlich gemachte Videoaufnahme vom Set des Films tatsächlich echt ist (via videogameschronicle.com).

Link und Zelda in ihren markanten Outfits

Die Aufnahme ist nur etwa 20 Sekunden lang und zeigt zunächst zwei Mitarbeitende des Film-Teams, die sich mit Link-Darsteller Benjamin Evan Aisworth unterhalten. Dieser trägt wenig überraschend eine markante grüne Tunika und einen ledernen Gürtel.

Wenig später ist Zelda-Schauspielerin Bo Bragason zu sehen, gekleidet in eine blaue Tunika, wie wir sie unter anderem aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild kennen.

Hier könnt ihr euch den Clip anschauen:

Auch wenn die Leak-Aufnahmen keine wirklichen Überraschungen zeigen – die Charaktere sehen eben so aus in den Spielen – ist der Blick auf die "echten" Link und Zelda dennoch spannend, einfach weil es die erste Live-Verfilmung dieser fast 40 Jahre alten und extrem beliebten Videospielserie ist.

Wenn ihr noch mehr zum Zelda-Film erfahren möchtet, können wir euch unseren Übersichtsartikel ans Herz legen, in dem ihr unter anderem erfahrt, wer für die Regie und die Produktion des Zelda-Films verantwortlich ist.

Der Kinostart des Films, der noch keinen finalen Titel hat, sollte ursprünglich Ende März 2027 erfolgen. Dieser Termin wurde allerdings noch einmal nach hinten verschoben. Neuer Release ist jetzt der 07. Mai 2027. Dieses Datum sollten sich alle Fans der Zelda-Reihe schon einmal dick im Kalender markieren – auch wenn es natürlich noch ein bisschen hin ist.

