"Du wirst es bereuen" - Animal Crossing-Fan löscht nach 1000 Stunden seine Insel wegen Update 3.0, doch Community rät davon ab

Könntet ihr die eigene ACNH-Insel nach 6 Jahren und 1000 Stunden einfach löschen?

Animal Crossing: New Horizon stellte in der Corona-Pandemie für viele Menschen einen Rückzugsort dar. Ein Ort, an dem wir vor fast 6 Jahren unsere Sorgen und Ängste vor dem Unkontrollierbaren für eine Weile vergessen konnten. Wer nach dem vor Kurzem veröffentlichten Update 3.0 jetzt auf die eigene Insel zurückkehrt, wird unweigerlich an diese Zeit zurückdenken und vielleicht sogar etwas wie "Nostalgie" verspüren (auch wenn 2020 alles andere als leicht war).

Redditor "island_timer" hält das aber nicht davon ab, die eigene wunderschöne Insel zu löschen – nach sechs Jahren und knapp 1000 Spielstunden. Andere Fans raten allerdings stark davon ab.

Warum dieser ACNH-Spieler nach 1000 Stunden seine Insel gelöscht hat

Besagter ACNH-Fan hat vor einigen Tagen auf Reddit einen Abschieds-Post abgesetzt, in dem er sich in Worten und Bildern von seiner Insel verabschiedet. Update 3.0 soll für "island_timer" darstellen.

Schauen wir uns die Bilder an, wird klar, wie viel Arbeit und Liebe der Fan in seine Insel gesteckt hat: Überall wachsen Blumen und kleine Details wie Zäune, Beete oder Bienenstücke lassen die Spielwiese von "island_timer" wie einen Sommergarten erscheinen, wo wir jetzt viel lieber sein würden als im kalten, grauen Berlin.

Wie eingangs bereits erwähnt gibt es allerdings Bedenken innerhalb der Community zum Vorhaben von "island_timer":

Uff. Du wirst es bereuen, deinen Katalog so schnell verloren zu haben. Ich würde lieber alles aufräumen, anstatt neu anzufangen oder kurz eine Schlummerinsel benutzen. Eine leere Insel ist nämlich viel schwieriger, als du denkst. Items/Anleitungen wiederzubeschaffen, ist echt mühsam.

Ein Neustart bringe das magische Gefühl des ersten Spielens nicht zurück, so der User weiter. "Der Reiz des Neuen verfliegt super schnell, weil du ja weißt, was das Spiel alles zu bieten hat".

Stattdessen rät die Community, lieber Resetti zu nutzen, um die eigene Insel aufzuräumen So werde wieder Platz für neue Bauten bzw. Kreationen geschaffen. Der Maulwurf hilft allerdings nur dabei, Gegenstände oder Blumen zu entfernen bzw. Dinge, die man aufheben kann. Terraforming, Bäume oder Büsche lässt Resetti unangetastet.

"island_timer" hat sich trotz Bedenken anderer Spieler*innen allerdings nicht vom eigenen Plan abhalten lassen und die eigene Insel nach 6 Jahren tatsächlich gelöscht: "Wow, das hat ja für Kontroversen gesorgt. Sorry Leute. Aber um euch kurz auf den neuesten Stand zu bringen: Ich fand den Neuanfang super! Bisher habe ich nichts bereut. Ich verstehe aber trotzdem vollkommen, warum viele Leute einen Neuanfang bereuen würden und auch schon bereut haben", schreibt der Fan unter seinem Post.

Neben dem Update 3.0 ist seit dem 15. Januar 2026 außerdem die Nintendo Switch 2-Edition von ACNH verfügbar, die deutlich schnellere Ladezeiten sowie hochskalierte 4K-Auflösung mit sich bringt. Wer das Inselabenteuer bereits auf der Switch 1 besitzt, kann für 5 Euro upgraden.

Habt ihr ACNH auch schon einmal komplett neu gestartet oder hättet ihr dem Spieler ebenfalls davon abgeraten?