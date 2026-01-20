PS Plus im Januar 2026: Schnappt euch die Extra-/Premium-Spiele heute - Uhrzeit der Freischaltung

Ab heute für PS Plus-Mitglieder verfügbar: die Extra- und Premium-Titel des Monats Januar 2026, inklusive Resident Evil Village.

Heute gibt's mal wieder eine frische Ladung Bonus-Spiele, zumindest für all diejenigen unter euch, die PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert haben.

Wann werden die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele veröffentlicht?

Am heutigen Dienstag, dem 20. Januar zwischen 11/12 Uhr mittags.

GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die Spiele mit entsprechendem PS Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

Alle PS Plus Extra- und Premium-Titel des Januar 2026-Aufgebots in der Übersicht

Diese Spiele gibt es ab heute mit PS Plus Extra-/Premium-Abo

Resident Evil Village (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Expeditions: A MudRunner Game (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)

(PS5) Darkest Dungeon 2 (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Exit 8 (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Art of Rally (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) A Little to the Left (PS5 | PS4)

Diese Spiele gibt es ab heute mit PS Plus Premium-Abo

Ridge Racer (PS5 | PS4)

1:36 Resident Evil Village: Gold Edition - Mercenaries-Trailer zeigt Lady Dimitrescu in Action - Mercenaries-Trailer zeigt Lady Dimitrescu in Action

Das Highlight in diesem Monat dürfte für viele PlayStation Plus-Mitglieder die Horrorperle Resident Evil Village sein. Das ursprünglich im Mai 2021 veröffentlichte Resi-Abenteuer setzt die Geschichte von Resident Evil 7 fort und lässt uns erneut in die Haut von Ethan Winters schlüpfen. Auf der Suche nach seiner Tochter verschlägt es den Helden diesmal in ein verschneites Bergdorf in Rumänien und ein neuer Horror-Albtraum beginnt...

Im GamePro-Test konnte Resi Village eine sehr gute Wertung von 87 Punkten abstauben, ist also definitiv einen Blick wert. Zum Test geht's hier entlang:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Auf welches Spiel bei PlayStation Plus Extra und Premium freut ihr euch diesmal besonders?