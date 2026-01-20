Xbox Pro-Controller: Zeigt Microsoft schon diese Woche den Elite Series 3? Neue Gerüchte deuten coole Funktion an

Der Xbox Elite Series 2-Controller hat mittlerweile schon einige Jahre auf dem Buckel. Viele Fans würden sich über ein neues Modell freuen.

Der Release des Elite Series 2 Controllers für Xbox und PC ist mittlerweile über sechs Jahre her. Kein Wunder also, dass viele Fans sehnsüchtig auf ein Nachfolgemodell für den beliebten Pro-Controller warten. Dass Microsoft an so einem Nachfolger arbeitet, gilt als ziemlich sicher. Kurz vor der Developer Direct am Donnerstag gibt es nun neue Gerüchte zum Elite Series 3.

Woher kommen diese Gerüchte? Wie der YouTube-Kanal Double-Barrel Gaming in einem aktuellen Video zum Thema aufdröselt, stammen die Informationen von einem spanischsprachigen Xbox-Insider. Laut dieses Insiders soll der neue Elite Series 3 unter anderem die folgenden Funktionen bieten:

Analogsticks mit Hall Effect

Verbauter Wi-Fi-Chip

Verbessertes haptisches Feedback

Sensoren für Auto-On

Der Elite Series 3 wäre einer der ersten "Auto-On-Controller"

Zu den ersten drei der oben genannten Punkte gab es schon in der Vergangenheit Gerüchte – der Hall Effect soll Stick-Drift verhindern und der Wi-Fi-Chip noch bessere Verbindungsgeschwindigkeiten ermöglichen. Aber insbesondere der letzte Punkt klingt nach einem sehr coolen Feature.

Denn mit den erwähnten Sensoren würde sich der Controller automatisch einschalten (und verbinden), wenn ihr ihn in die Hand nehmt und vermutlich nach längerer "Ruhezeit" in einen Standby-Modus wechseln, um den Akku zu schonen. Sonderlich verbreitet ist dieses Feature noch nicht, der Elite Series 3 wäre also einer der ersten "Auto-On-Controller".

Darüber hinaus dürfte der Series 3 alle Annehmlichkeiten der bisherigen Elite-Controller mitbringen, also etwa zusätzliche, frei belegbare Tasten auf der Rückseite oder auswechselbare Stick- und Steuerkreuz-Elemente. Zum Preis gibt es noch keine Gerüchte, wie schon bei den Vorgängern dürfte der sich aber vermutlich im Bereich um die 200 Euro bewegen.

Wann könnte Microsoft den Elite Series 3 vorstellen?

2026 wäre ein gutes Jahr, um die neue Version des Xbox-Pro Controllers zu präsentieren, schließlich feiert die Xbox in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. Eine erste Option wäre natürlich die am 22. Januar stattfindende Developer Direct. Zeigt Microsoft den Elite Series 3 möglicherweise schon dort?

Unsere Einschätzung: Das ist natürlich nicht gänzlich ausgeschlossen, aber trotzdem unwahrscheinlich. Denn bislang konzentrierten sich Developer Directs stets auf die Vorstellung von neuen Spielen – und nicht neuer Hardware. Ein Reveal auf dem großen Xbox-Showcase im Sommer erscheint deshalb realistischer.

Ganz wichtig: Hierbei handelt es sich um unbestätigte Gerüchte und Spekulationen, die von Microsoft bislng nicht kommentiert wurden. Dass der Konsolenhersteller an einer Series 3-Version arbeitet, ist zwar äußerst wahrscheinlich, aber ebenfalls noch nicht bestätigt worden. Dementsprechend solltet ihr die Informationen mit Vorsicht genießen.

Welche Features würdet ihr euch bei einem möglichen Xbox Elite Series 3-Controller wünschen?