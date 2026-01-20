Attack on Titan hat bereits vor fast 7 Jahren Erens wahre Titanform angeteast und Fans haben es viel später erst gemerkt

Eine der wichtigsten Szenen in der dritten Staffel von Attack on Titan verbirgt mehr, als man auf den ersten Blick erahnen kann. (© Hajime Isayama / MAPPA)

Kaum eine Animeserie wird von Fans für ihre verwobene Handlung so sehr gefeiert wie Attack on Titan. Nur zu oft tauchen scheinbar unwichtige Elemente zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf, um frei nach dem Erzählprinzip der Tschechow-Waffe ihre volle Bedeutung zu entfalten.

Das führt auch dazu, dass Fans erst jetzt bemerken, dass die finale Titanform von Eren Yeager schon vor acht Jahren angedeutet wurde - das Design war gewissermaßen die ganze Zeit vor unserer Nase.

Eine Kette als Hinweis - nur im Anime wird's deutlich

Konkret geht es um eine Szene aus der 59. Episode "Die andere Seite der Mauer", die zeitgleich das Finale der dritten Staffel von Attack on Titan darstellt. In der Mitte der Folge kniet Eren Yeager vor Historia Reiss nieder, die zu diesem Zeitpunkt ihren Platz als rechtmäßige Königin von Eldia auf Paradis eingenommen hat.

Im Rahmen der Zeremonie übergibt Historia ihren ehemaligen Kamerad*innen im Aufklärungstrupp - schließlich war sie unter dem Decknamen Christa Lenz Teil dieser Gruppe - jeweils einen Orden.

Die Übergabe an Eren sehen wir aus der Perspektive des Protagonisten. Haltet ihr die Episode bei 13:29 Minuten an, ergibt sich aus dem Orden sowie Historias königlichem Gewand plötzlich ein bestimmtes Bild, wie der Account "114514Maaa" auf X feststellt: Die Form sieht wie Erens finale Gestalt als Ur-Titan aus:

Fans sind in den Kommentaren natürlich verblüfft darüber, dass Attack on Titan einen so wichtigen Punkt in der Geschichte schon Jahre vor der eigentlichen Enthüllung einfach vor unserer Nase platziert.

Die frappierende Ähnlichkeit ist indes eine Anime-eigene Idee, wie AoT-Fans auf Reddit feststellen: Im Manga fehlt die Kette an Historias Umhang, die das Bild des skelettartigen Ur-Titanen erst vervollständigt.

Auch abseits dieses "Wenn ihr blinzelt, habt ihr's schon verpasst"-Moments ist die besagte Szene ein wichtiger Wendepunkt in Attack on Titan. Nachdem der kniende Eren Historias Hand küsst, sieht der Protagonist einige wichtige Szenen aus der Vergangenheit und Zukunft der Welt, die die Grundlage für sein Handeln in der finalen Staffel bilden.

Hattet ihr die Ähnlichkeit zu Erens finaler Titanform auf dem Schirm?