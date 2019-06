Neuer Link's Awakening-Clip zeigt Tal Tal-Höhen & Fans feiern die Musik

Wie viele andere Fans habe ich mich früher immer besonders gefreut, wenn ich im originalen Zelda: Link's Awakening die Tal-Tal Höhen erreicht habe. In keinem anderen Gebiet begeisterte mich die Musik so sehr wie hier. Diese sehr schnelle Abwandlung des Zelda-Themes geht eben sofort ins Ohr und weckt Abenteuerlust.

Wie die Tal-Tal Höhen im Switch-Remake aussehen und - vor allem - wie sie klingen, das zeigt uns jetzt ein neuer Gameplay-Clip. (ab Minute 1:01)

Neues Gameplay zeigt Tal-Tal Höhen, Dr. Wright und mehr

Das Gameplay-Video stammt von den Youtubern von GameXPlain, die die Demo der Switch-Neuauflage im Rahmen der E3 2019 anspielen konnten.

Was ist zu sehen? Im Clip stattet Link unter anderem Dr. Wright einen Besuch ab. Der im Englischen unter Mr. Write bekannte Charakter lebt in der Nähe des Schleimsumpfes und pflegt eine Brieffreundschaft zu Christine aus dem Zoodorf. Kenner des Originals wissen, dass diese besondere Freundschaft eine kleine, charmante Geschichte birgt.

Als Highlight des Videos entpuppt sich aber natürlich Links kurzer Ausflug in die Tal-Tal Höhen. Viel davon bekommen wir zwar nicht zu Gesicht, dürfen aber immerhin den neu arrangierten Klängen lauschen.

Was sagen Fans? Das neu arrangierte Theme der Tal Tal Heights kommt bei vielen Spielern, die unter dem Youtube-Video kommentieren, gut an. "Die Tal Tal Höhen haben die beste Variation des Zelda-Themes", schreibt beispielsweise ein Fan. "Die Musik in den Tal-Tal Höhen klingt wunderschön!", schreibt ein anderer.

Zum Vergleich habe ich euch unten die Musik aus der Game Boy-Variante eingebettet.

Zelda: Link's Awakening erscheint am 20. September 2019 für Nintendo Switch. Wer will, kann die besondere Limited Edition vorbestellen.

Link's Awakening-Remake vs. Original

Was Zelda: Link's Awakening für Switch anders macht

Was sagt ihr zum Gameplay (und der Musik!)?