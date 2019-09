Wir müssen gar nicht mehr lange warten, dann können wir auf der mysteriösen Insel Cocolint ein weiteres Mal den Windfisch wecken. 26 Jahre nach dem Release des Game Boy-Originals kehrt The Legend of Zelda: Link's Awakening nämlich als Remake auf die Nintendo Switch zurück.

Kurz vor dem Release am 20. September 2019 hat Nintendo einen Overview-Trailer zum kommenden Action-Adventure veröffentlicht, der uns einen Überblick darüber gibt, was uns auf unserem Abenteuer auf Cocolint erwartet.

Der oben im Artikel eingebundene Trailer gibt uns einen kurzen Story-Abriss, erklärt was wir während unseres Abenteuers eigentlich machen und zeigt uns die wichtigsten Neuerungen des Remakes.

Darum geht's: Zu Beginn der Story findet sich unser spitzohriger Held am Strand einer malerischen wie geheimnisvollen Insel namens Cocolint wieder. Die kann er allerdings erst wieder verlassen, wenn er den geheimnisvollen Windfisch weckt, der auf einem Berg in einem riesigen Ei schlummert. Hierzu muss Link acht Musikinstrumente, versteckt in acht Dungeons, sammeln.

Wie funktioniert das Gameplay?

Link's Awakening ist ein Action-Adventure mit Fokus auf Kämpfen und Rätseln

Wir rüsten Schwert und Schild aus und kämpfen uns durch insgesamt 8 Dungeons voller Puzzles

Mit Cocolint steht uns eine recht große Spielwelt zur Verfügung, der Spielablauf gestaltet sich (anders als in A Link Between Worlds) aber klassisch linear

In den Dungeons sammeln wir besondere Ausrüstungsgegenstände, die uns bestimmte Fähigkeiten verleihen. Dank Greifenfeder können wir beispielsweise springen, dank Kraftarmband schwere Gegenstände wie Krüge heben und werfen

Was sind die Neuerungen?

das offensichtliche: Link's Awakening kommt mit einem komplett neuen Grafik-Stil, dem "Diorama"-Look

es gibt jetzt einen Dungeon-Editor

zudem können sich Fans des Originals auf zahlreiche Quality of Life-Verbesserungen freuen

Alle Unterschiede habe ich in einem Special zusammengefasst: Link's Awakening-Remake vs. Original - So unterscheiden sich die Versionen.

Zelda: Link's Awakening (Remake) - Screenshots ansehen