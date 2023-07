Nintendo Switch OLED im Zelda Stil am Amazon Prime Day: Schnappt euch jetzt die Special Edition mit Spiel zum Bestpreis

Der Prime Day machts möglich. Special Edition der Nintendo Switch OLED zum Bestpreis.

Bei den Amazon Prime Day Angeboten könnt ihr jetzt die The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Special Edition der Nintendo Switch OLED günstig bekommen, und zwar für nur 349€. Das Besondere hierbei ist, dass ihr das Spiel noch obendrauf bekommt.

Der Deal ist noch bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr aktiviert. Die Special Edition war bisher aber schnell vergriffen und daher solltet ihr euch besser beeilen. Uns ist leider nicht bekannt, wie viele Exemplare bei Amazon vorrätig sind.

Der Amazon Prime Day läuft den ganzen 11. und 12. Juli hindurch. Auf unserer Prime Day-Übersicht findet ihr ständig die aktuellen Angebote.

Was bietet die Switch OLED Zelda Special Edition?

Die Zelda Special Edition der Switch OLED ist prunkvoll verziert.

Es gibt bei der Zelda Tears of the Kingdom Special Edition der Nintendo Switch OLED zwar keine technischen Unterschiede, dafür ist ihr Äußeres super schön designed.

Die Docking-Station in Weiß und Gold ist reich verziert und zeigt in der Mitte das Triforce-Symbol. Der linke Joy-Controller ist in Grün und Gold, der rechte in Weiß und Gold gehalten. Die Rückseite der Controller erstrahlt in schlichtem Weiß. Die Rückseite der Konsole im Handheld-Modus ist größtenteils schwarz, weist aber graue, teils kreisförmige Muster auf.

Zwar war die Special Edition der Nintendo Switch OLED bereits öfter im Angebot, aber bisher nie ohne das Spiel. Das Angebot ist daher also ein absoluter Bestpreis.

Ihr wollt euch noch ein Bild von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom machen? Dann schaut doch mal in den GamePro-Test rein:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Amazon Prime Day

Am 11. und 12. Juli ist Amazon Prime Day. Die Angebote gehen bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr. Im Folgenden findet ihr alle aktuellen Deals. Wir halten euch natürlich an beiden Tagen auf dem Laufenden.