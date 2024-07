Zelda: Tears of the Kingdom zum Schnäppchenpreis im Angebot: Dieser Top-Deal läuft wohl nur noch kurze Zeit!

Mit Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr jetzt eines der besten Switch-Spiele überhaupt günstig abstauben.

Den Megahit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch könnt ihr gerade zum Schnäppchenpreis von nur 35,99€ (UVP: 69,99€) abstauben. Wenn ihr bei eBay den Gutscheincode FUNTECH verwendet, bekommt ihr nämlich noch 10 Prozent Extra-Rabatt auf den ohnehin schon sehr günstigen Preis von 39,99€. Bei dem deal handelt es sich natürlich um Neuware. Hier findet ihr ihn:

Verkäufer des Angebots ist MediaMarkt, über die Seriosität des Deals braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen. Übrigens könnt ihr mit dem Gutscheincode FUNTECH noch viele weitere günstige Gaming-Angebote bei eBay abstauben, neben Spielen auch Controller und Konsolen. Sowohl die Nintendo Switch OLED als auch die PS5 und die Xbox Series X sind mit dabei:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Zelda TOTK zum Top-Preis: Wie lange gilt das Angebot noch?

Der eBay-Gutschein ist zwar noch bis zum 17. Juli gültig, das Zelda-Angebot könnte trotzdem schon vorher enden. Zum einen ist die über eBay verfügbare Menge des Spiels laut Produktseite eng begrenzt, wobei MediaMarkt allerdings immer mal wieder neue Exemplare nachzuschieben scheint.

Zum anderen könnte MediaMarkt den Deal bald beenden. Direkt bei MediaMarkt könnt ihr Zelda: Tears of the Kingdom nämlich schon seit rund drei Wochen für 39,99€ bekommen (wie wir bereits berichtet haben), was ohnehin schon ungewöhnlich lange für einen so guten Deal ist. Dass der Händler diesen Preis noch lange beibehält, ist eher unwahrscheinlich.

Was ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom überhaupt?

Zelda: Tears of the Kingdom ist ein Muss für alle Fans von Open-World-Spielen, die eine Switch haben.

Falls ihr das letzte Jahr unter einem Stein verbracht und tatsächlich noch nichts von dem vermutlich zweitbesten Spiel des Jahres 2023 (Baldur’s Gate 3 ist schwer zu schlagen) gehört habt, hier eine kurze Zusammenfassung:

Zelda: Tears of the Kingdom ist ein Open-World-Spiel ganz im Stil des Vorgängers Breath of the Wild, das eine tolle Spielwelt voller Geheimnisse und viel spielerische Freiheit bietet. Neu ist die Möglichkeit, mit Link eigene Waffen, Fahrzeuge und sogar Fluggeräte zu konstruieren. Mit Letzteren erreicht ihr die ebenfalls neuen schwebenden Inseln. Mehr zum Spiel erfahrt ihr hier:

Falls ihr noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden möchtet, solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder diesen Artikeln einen Besuch abstatten: