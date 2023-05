Zelda Tears of the Kingdom: Wie ihr den Kiujoj-u-Schrein meistert

Der Kiujoj-u-Schrein ist malerisch gelegen, hat es aber in sich.

Die Rätselschreine gehören zu den Highlights in Zelda: Tears of the Kingdom. Hier werden die Fähigkeiten von Link auf die Probe gestellt, als Belohnung winken dann Items in Schatztruhen und Segenslichst, mit denen der Held seine Ausdauer oder Energie verbessern kann.

Manche Aufgaben sind etwas einfacher zu meistern, bei anderen dagegen kann es deutlich länger dauern, bis man auf die Lösung kommt. Der Kiujoj-u-Schrein, der das Thema "Spiel mit dem Feuer hat", gehört eindeutig zu letzterer Kategorie.

Wo ist der Kiujoj-u-Schrein? Der Schrein befindet sich auf der Oberfläche westlich des Hyrule Waldes auf einer offenen Ebene. Ihr kommt hier unter anderem in die Nähe, wenn ihr der Questline um Impa und den Geoglypen folgt.

Kiujoj-u-Schrein Lösung – Schritt für Schritt

Das Thema des Schreins deutet es bereits an – hier kann Link mit dem Feuer spielen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn für die Lösung ist es notwendig, Eisblöcke mit Feuer kleiner zu machen bzw. sie vor dem Feuer zu beschützen.

Sobald ihr den Schrein betretet, seht ihr auf der linken Seite einen Eisblock. Schnappt ihn euch mit der Ultrahand und haltet ihn damit unter die Feuerstrahlen auf der rechten Seite. Achtung! Lasst den Block nicht komplett verdampfen, sondern nur schrumpfen.

Der Block verdampft ziemlich schnell, zieht ihn also rechtzeitig wieder hervor.

Den geschrumpften Eisblock platziert ihr anschließend auf den Schalter rechts neben der Tür, um sie zu öffnen.

Der Block sollte auf dem Schalter rechts von der Tür platiert werden.

Springt im nächsten großen Raum zunächst auf der rechten Seite in den Windstoß und benutzt euren Gleiter, um auf die andere Seite zu schweben.

Den Gleiter betätigt ihr nach dem Sprung mit einem weiteren Druck auf die x-Taste.

Oben angekommen solltet ihr jetzt die herunterfallenden Eisblöcke vor dem Feuer zu schützen. Nehmt dazu die Platte auf der rechten Seite mit der Ultrahand auf und platziert sie direkt an der Wand vor den Feuerstrahlen. Der jetzt herunerfallende Eisblock bleibt unversehrt und ihr könnt ihn mit der Ultrahand zu euch holen.

Ordnet die beiden Elemente so an wie auf dem Bild.

Rutschpartie für einen Eisblock

Jetzt müsst ihr den Eisblock und die Platte über den Abgrund bekommen. Klebt dafür mit der Ultrahand die Platte oben auf den Block und lasst die Konstruktion anschließend auf über die Stachelrampe nach unten rutschen.

Durch die Konsistenz des Eisblocks rutscht er über die Stachelrampe.

Hüpft auf den Abgrund zu und öffnet euer Segel, um auf die andere Seite zu gleiten. Die Schatztruhe dieses Schreins befindet sich auf der rechten Seite. Wenn ihr zu ihr gelangen wollt, entfernt die Platte vom Eisblock und stellt sie schräg in die Aussparung. Nun könnt ihr darauf hochlaufen und die Kiste öffnen. Vergesst anschließend aber nicht, die Platte per Ultrahand wieder oben am Block zu befestigen!

Wollt ihr die Schatztruhe öffnen, solltet ihr die Platte so platzieren wie auf diesen Bild.

Tragt Platte und den darunterliegenden Eisblock zu den Feuerstrahlen im Startbereich des Schreins und setzt ihn auf den Schalter. Die Platte schützt das Eis, sodass durch das Gewicht des Blocks der Schalter betätigt und die Tür geöffnet wird.

Schützt den Block mit der Platte vor dem Feuer, um den Schalter zu betatätigen.

Tadaa! Der Weg zum Endpunkt des Schreins ist frei, ihr könnt ein weiteres Segenslicht einsacken. Und euch danach weiter auf die Schreinsuche machen, immerhin warten in der Spielwelt von Hyrule noch dutzende weitere Knobelaufgaben auf ihre Entdeckung und Lösung.