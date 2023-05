Zelda Tears of the Kingdom-Spielzeit: So lange braucht ihr mindestens für Story und Extras

So lange dauert die Spielzeit von Zelda: Tears of the Kingdom.

Am 12. Mai hat für Zelda-Fans das Warten ein Ende. Dann erscheint mit Tears of the Kingdom nämlich endlich das nächste Kapitel in Nintendos beliebter Action Adventure-Reihe. Held Link bricht erneut in ein Abenteuer auf, um die verschwundene Prinzession Zelda zu finden und Oberbösewicht Ganondorf zu stoppen.

Dreh- und Angelpunkt von Zelda: Tears of the Kingdom ist die gigantische Open World Hyrule, die zwar sehr stark der Spielwelt aus Breath of the Wild ähnelt, mit den Himmelinseln und dem erkundbaren Untergrund aber auch zwei komplett neue Ebenen bekommt. Schon der Vorgänger war ein absolutes Umfangsmonster, in dem man sich vollständig verlieren konnte, weswegen sich für viele jetzt natürlich die Frage nach der Spielzeit in TotK stellt.

Nehmt euch schon mal ein paar dutzend Stunden nichts vor

Wir haben für den Test zu Tears of the Kingdom über 50 Stunden in Hyrule verbracht und sagen aus eigener Erfahrung: Dieses Spiel ist gewaltig! Ihr solltet also ordentlich Zeit einplanen, selbst wenn ihr "nur" die Story durchspielen wollt – was in diesem Spiel dank zahlreicher Ablenkungen vermutlich gar nicht möglich sein wird.

Story-Abschluss: mindestens 30 Stunden

mindestens 30 Stunden Story und ein paar Nebenaufgaben: mindestens 50 Stunden

mindestens 50 Stunden Kompletter Abschluss (100%): mindestens 100 bis 200 Stunden

Wichtig: Diese Werte sind lediglich von uns geschätzt, konkrete Aussagen lassen sich bei Tears of the Kingdom nur schwer treffen. Grund dafür ist das offene Konzept des Spiels, denn nach dem Tutorial könnt ihr praktisch überall hin und tun und lassen, was ihr wollt. Neben der Hauptquest sind die Nebenaufgaben ein intergraler Bestandteil des Spiels, das Tempo ist zudem selbst bestimmbar.

Tears of the Kingdom im Test - So gut ist das neue Zelda:

Wir gehen also davon aus, dass in einem "normalen" Run für den Story-Abschluss plus diversen Nebenaufgaben wie den Rätlseschreinen oder dem Aufdecken der Karte über die Kartografietürme mindestens eine mittlere zweistellige Stundenzahl realistisch ist – das Ende ist natürlich offen, insbesondere für den 100%-igen Abschluss.