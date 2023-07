Um über solche Wasserflächen zu kommen, braucht man normalerweise ein Boot. Aber es geht auch anders.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom habt ihr oft die Wahl. Nicht nur die, was ihr als nächstes tun wollt, sondern auch wie genau ihr eine Aufgabe oder ein Rätsel meistert. Dank Links Fähigkeiten oder den zahlreichen Waffen und Items im Spiel gibt es meist mehrere Optionen, um etwas zu erledigen.

Das gilt natürlich auch für die Fortbewegung. Um etwa durch oder über Wasserflächen zu kommen, kann Link beispielsweise ganz einfach schwimmen oder ein Boot aus herumliegenden Materialien zusammenzimmern. Auf die Idee, wie Reddit-Nutzer Uh_oh_its_a über Wasserflächen zu gelangen, sind aber bislang vermutlich die wenigsten gekommen.

Eisbumerang macht Wasserüberquerung zum Kinderspiel

Denn er nutzt einen mit Eis modizifierten Bumerang, um gleich mehrere Eisplatten auf einem Gewässer zu erzeugen, welche dann wiederum zur Überquerung genutzt werden können. Ein Video dieser Methode teilt er auf Reddit und wir können verstehen, wenn euch der Mund ein wenig aufklappt – uns ist es nämlich auch passiert:

Die Reaktionen in den Kommentaren fallen größtenteils anerkennend, stellenweise sogar begeistert aus. User Krell356 schreibt beispielsweise:

"Verdammt, das ist brillant.Ich habe schon mit solchen Dingen herumgespielt, aber nie daran gedacht, einen Bumerang zu benutzen."

Und yoghurtangel kann es kaum erwarten, selbst Eisplatten mit dem Bumerang zu erstellen:

"Ich raste aus! Muss das unbedingt ausprobieren"

Nachmachen ich tatsächlich vergleichswese einfach. Alles, was ihr benötigt, ist ein Bumerang, den ihr mit mithilfe der Synthese und dem Flügel eines Eis-Flederbeißers modifiziert. Voila, die fliegende Eismaschine ist fertig und kann direkt an einem Gewässer eurer Wahl ausprobiert werden.

Tears of the Kingdom erschien im Mai 2023 für die Nintendo Switch und bietet erneut eine riesengroße Spielwelt voller Missionen und Geheimnissen. Auf GamePro.de findet ihr jede Menge Tipps- und Guide-Artikel. Unter anderem Übersichten zu Rezepten, Rüstungen und Waffen, aber auch Lösungshilfen für einzelne Schreine und die Tempel im Spiel.

Welche Methode benutzt ihr, um Wasser in Tears of the Kingdom zu überqueren?