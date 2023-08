Zelda Tears of the Kingdom: Patch 1.2.1 fixt zwei besonders nervige Bugs und mehr – hier sind die Patch Notes

Zelda Tears of the Kingdom hat einen neuen Patch bekommen, der zwei wichtige Bugfixes enthält.

Zelda Tears of the Kingdom ist jetzt schon über drei Monate auf dem Markt und in einem technisch sehr guten Zustand. Trotzdem gibt es jetzt einen neuen Patch, den ihr auch herunterladen und installieren solltet. Neben einigen Kleinigkeiten behebt er auch zwei Fehler, die euch vielleicht zu schaffen gemacht haben. Was genau drin steckt und die kompletten Patch Notes findet ihr hier.

Zelda TotK: Patch behebt Problem mit Event, wenn ihr alle Höhlen-Mayoi entdeckt habt

Fast zwei ganze Monate ist es her, dass Nintendo das letzte Update für Zelda Tears of the Kingdom veröffentlicht hat. Eigentlich läuft das Spiel auch sehr gut und es gibt nur wenige, kleinere Probleme – wenn überhaupt (wie zum Beispiel dieser horrormäßige Zelda TotK-Glitch hier mit Links Haut).

Jetzt kommt Patch 1.2.1: Seit Kurzem könnt ihr euch das neue Update herunterladen, was automatisch passieren sollte, wenn ihr eure Switch mit dem Internet verbunden habt. Zur Installation muss das Spiel neu gestartet werden, speichert also vielleicht vorher nochmal kurz ab.

Was steckt drin? Drei etwas größere Probleme werden behoben, ansonsten aber auch noch einige kleinere, nicht näher spezifizierte.

Bildschirm-Flimmern: Manchmal konnte die In Game-Map flimmern, wenn ihr zu viele Marker auf ihr platziert habt. Das sollte jetzt nicht mehr vorkommen.

Manchmal konnte die In Game-Map flimmern, wenn ihr zu viele Marker auf ihr platziert habt. Das sollte jetzt nicht mehr vorkommen. Schatztruhen bei Flux-Konstrukten konnten durch bestimmte Attacken der Gegner komplett verschwinden. Entweder findet ihr jetzt die Kiste wieder vor oder die Inhalte sind in eurem Inventar.

konnten durch bestimmte Attacken der Gegner komplett verschwinden. Entweder findet ihr jetzt die Kiste wieder vor oder die Inhalte sind in eurem Inventar. Habt ihr alle Mayoi in allen Höhlen gefunden und sprecht mit Koltin, sollte jetzt auch endlich das richtige Event dadurch ausgelöst werden. Das war bisher nicht immer der Fall.

Die kompletten Patch Notes halten ansonsten nur noch den Hinweis auf einige andere, kleinere Verbesserungen bereit. Hier findet ihr sie trotzdem noch einmal im englischsprachigen Original:

Fixed an issue that sometimes caused the screen to flicker intensely when large amounts of stamps were placed on the Map.

Fixed an issue that prevented players from obtaining the contents of treasure chests attached to Flux Constructs when the treasure chests vanished as a result of the Flux Construct’s attacks. If the treasure chest vanished, reloading the save data will either restore the treasure chest or cause the chest’s contents to automatically appear in your Pouch.

If a certain event does not trigger when talking to Koltin after collecting all of the Bubbul Gems, downloading this update data will fix it so that the event triggers.

Several other issues have been addressed to improve the gameplay experience.

Zelda Tears of the Kingdom ist am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erschienen und war ein voller Erfolg. Der neueste Teil des altehrwürdigen Franchises hat nicht nur reihenweise Höchstwertungen und begeisterte Kritiken eingeheimst, sondern auch diverse Verkaufsrekorde gebrochen. Wir haben den Titel in unserem GamePro-Test mit stolzen 93 Punkten ausgezeichnet.

