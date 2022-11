Zombie-Apokalypse im Mittelalter: Dieses Action-Survivalspiel mit Koop sieht unheimlich gut aus

Genre: Action-Survivalspiel mit Koop Entwickler: Haenir Studio Plattform: PC Release: "bald verfügbar"

Ritter in schwerer Montur und axtschwingende Zombies - Das kennen wir nur zu gut aus der Dark Souls-Reihe. Blight: Survival setzt zwar auf dieselben Elemente, ist aber, wie der Name bereits vermuten lässt, eine andere Art von Spiel, nämlich ein Roguelike-Survival-Titel. Und den Gefahren, die in der Mittelalterwelt auf euch lauern, müsst ihr euch nicht alleine stellen. Der Titel unterstützt nämlich Koop für bis zu vier mutige Spieler*innen, die sich in die Apokalypse stürzen wollen.

Hier könnt ihr euch schon mal einen Eindruck davon verschaffen:

5:03 Blight: Survival - Der Zombie-Überlebenskampf im Mittelalter zeigt sich im Trailer

Mit dem Schwert und Freund*innen gegen Zombies

Blight versetzt euch in einer alternative Version des 14. Jahrhunderts und schickt euch ins Niemandsland zwischen zwei Staaten, die sich in einem anhaltenden Krieg an die Gurgel gehen - per se also schon mal ein tödliches und blutiges Szenario. Aber es geht tatsächlich noch schlimmer: Von den Toten geht nämlich ein Pesthauch aus, der Menschen in Monster verwandelt, sprich: Zombies.

Ihr merkt schon: Das Setting dieses Spiels ist absolut gnadenlos und brutal. Wer hier überleben will, muss wirklich tough sein und genau das ist eben eure Aufgabe. Um den Untoten endgültig das Licht auszulöschen, steht euch eine Auswahl an mittelalterlichen Waffen zur Verfügung, mit denen ihr euren Spielstil anpassen könnt.

Während ihr das gebeutelte Land erkundet, sollt ihr außerdem auf Geheimnisse sowie wertvolle Gegenstände stoßen, die ihr vor allem durch das Plündern von Leichen findet. Wahlweise macht ihr euch alleine auf die Suche, oder eben im Online-Koop mit bis zu drei Mitstreiter*innen. Außerdem soll die Action-Horror-Erfahrung ein Roguelike-Konzept verfolgen.

Der Trailer macht einen äußerst stimmungsvollen Eindruck: Der düstere Wald mit hohen Farnen und verstreuten Leichen lässt sogar ein wenig The Last of Us-Stimmung aufkommen, während das Dorf mit den Holzhäusern und der Mühle schauriges Mittelalter-Feeling versprüht.

Wir bekommen außerdem nicht nur zu sehen, wie Zombies mit dem Schwert aufgespießt werden, sondern auch, wie der Spielercharakter sich anschleicht und lauscht - und das beeindruckend leise für seine schwere Rüstung.

Ein genaues Release-Datum haben wir noch nicht erfahren, aber auf der Steam-Seite steht, dass das Spiel "bald verfügbar" sein soll. Über eine Konsolenumsetzung ist bisher nichts bekannt.

Habt ihr Lust bekommen, euch ins zombieverseuchte Mittelalter zu stürzen?