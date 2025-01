"Mit 70 höre ich auf, Zorro zu spielen" - One Piece-Schauspieler scherzt über 50 weitere Netflix-Staffeln

Die Netflix-Verfilmung von One Piece glänzt mit echten Schauspieler*innen wie Mackenyu.

One Piece erfreut sich nicht nur in Manga- und Anime-Form größter Beliebtheit, sondern auch als Realfilm-Adaption auf Netflix. Allerdings steht die Verfilmung mit echten Schauspieler*innen vor einem großen Problem: Dem Umfang der Vorlage. Die würde nämlich locker Stoff für weitere 50 Staffeln bieten, was auch der Zorro-Darsteller Mackenyu weiß. Für ihn sei das aber kein Problem: Er könnte seine Rolle auch noch im Alter von 70 Jahren spielen, wie er scherzhaft erklärt.

Lorenor Zorro im hohen Alter spielen? Mackenyu wäre dabei

Darum geht's: One Piece zählt zu den umfang- sowie erfolgreichsten Manga-Reihen der Welt. Die Anime-Serie hat genauso durchschlagenden Erfolg und der setzt sich nun auch in der Realfilm-Adaption in Serienform auf Netflix fort. Bisher gibt es nur eine Staffel, neue Folgen rückten langsam, aber sicher in greifbare Nähe.

Wie viel kommt da noch? Laut dem Schauspieler Mackenyu, der in One Piece als Lorenor Zorro auftritt, stehen uns noch ungefähr 50 Staffeln auf Netflix bevor. Eigentlich wurde er in einem Interview gefragt, ob es ein Franchise gibt, an dem er gern mitwirken würde. Aber als Antwort erklärt er, dass die Zorro-Rolle schlicht zu groß sei, um an irgendetwas anderes zu denken.

"Na, da stehen ja noch ungefähr 50 Staffeln an, also ... wenn ich 70 werde, höre ich auf, Zorro zu spielen."

Das Ganze meint er natürlich eher scherzhaft. Da die Anime-Serie bereits auf 21 Staffeln kommt und die Netflix-Adaption durch ihr eigenes Tempo theoretisch das Doppelte bedeuten könnte, würde das noch viele Jahre Arbeit bedeuten. Und da Schauspieler*innen nun mal Menschen sind, die altern und Dreharbeiten ihre Zeit brauchen, ist es schlicht unmöglich, dass die Realfilm-Adaption die komplette One Piece-Story verfilmen kann, ohne dabei die Darsteller*innen zu wechseln. Zumindest, wenn die Serie einigermaßen vorlagengetreu bleiben will.

In der Theorie könnte Mackenyu Zorro also wirklich noch im Alter von 70 Jahren spielen. Da sein Charakter aber laut der Vorlage nicht entsprechend altert, wird daraus eher nichts.

Was wären Alternativen? Womöglich beginnt die Serie, die Geschichte noch stärker zu straffen und womöglich ganze Arcs wegzulassen, was bei den Fans nicht gut ankommen dürfte. Es könnte aber auch sein, dass die Serie (vorausgesetzt, sie ist so lange erfolgreich) einfach irgendwann eingestellt wird, weil die Mitwirkenden zu alt geworden sind. Oder aber die Darsteller*innen werden einfach irgendwann durch jüngere Personen ersetzt.

Welche dieser Möglichkeiten würdet ihr bevorzugen? Was glaubt ihr, ist die realistischste und wahrscheinlichste Variante?