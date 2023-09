One Piece Staffel 2 auf Netflix: Release, Cast, Story und weitere Infos zur Live Action-Serie

Alles, was wir bislang zu One Piece Staffel 2 auf Netflix wissen.

Die Live Action-Serie von One Piece feiert mit der ersten Staffel auf Netflix riesige Erfolge. Sie begeistert nicht nur langjährige Fans der Manga- und Anime-Reihe von Schöpfer Eiichiro Oda, sondern zieht auch neues Publikum in seinen Bann. Eine zweite Staffel dürfte damit klar auf der Hand liegen. Offiziell bestätigt wurde sie noch nicht, aber schon jetzt gibt es einiges darüber zu sagen.

Hinweis: Dieser Artikel dient als Übersicht zur zweiten Staffel der One Piece-Live Action-Serie. Wir aktualisieren ihn, sobald wichtige neue Informationen verfügbar sind.

Alle Informationen zur ersten Staffel, die ihr nun auf Netflix schauen könnt, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst:

Wann kommt Staffel 2 der One Piece-Serie?

Was Staffel 2 angeht, so lässt sich nur schwer abschätzen, wann es so weit sein wird. Nach dem Drehstart von Staffel 1 dauerte es rund ein Jahr und 8 Monate, bis die Serie anlief.

Streik in Hollywood: Dass es sich mit Staffel 2 anders verhalten wird, ist aber alleine schon den Streiks der Schauspiel- und Drehbuch-Gewerkschaften in Hollywood geschuldet. Die halten nach wie vor bis auf unbestimmte Zeit an und lassen keine geauere Prognose zu.

Eine Bestätigung für Staffel 2 dürfen wir wohl auch erst nach dem Ende der Streiks erwarten, da die sich auch auf die Verhandlungen von Verträgen auswirken.

Wo kann ich Staffel 2 der Live Action-Serie von One Piece schauen?

Auch die mutmaßliche zweite Staffel wird eine Netflix-Produktion sein und daher exklusiv beim Streaming-Dienst Netflix laufen.

Wie viele Folgen hat die zweite One Piece-Staffel?

Die Anzahl der Folgen und ihre Laufzeit dürfte sich an Staffel 1 orientieren. Wir gehen daher von acht Folgen aus, die jeweils 49 bis 64 Minuten dauern.

Es wäre aber auch möglich, dass Netflix aufgrund des großen Erfolgs von Staffel 1 direkt mehr Folgen (vielleicht sogar Staffeln?) produziert. Außerdem hängt es mit davon ab, wie gut sich die Handlung der nächsten Arcs in wenige Folgen zusammenfassen lassen.

Wie steht es um eine deutsche Synchronisierung der zweiten Staffel?

Auch hier dürfte sich die zweite Staffel an der ersten orientieren und eine deutsche Sprachfassung direkt zum Release mitliefern – die dann vermutlich auch wieder deutsche Sprecher*innen aus dem Anime dabei hat.

Wie sieht die Besetzung aus?

Die Darsteller*innen von Sanji, Zorro, Ruffy, Nami und Lysop in Staffel 1.

Es ist stark davon auszugehen, dass die Besetzung aus Staffel 1 zurückkehrt, sofern die jeweiligen Charaktere denn wieder eine Rolle in Staffel 2 spielen werden:

Monkey D. Ruffy: Iñaki Godoy

Iñaki Godoy Lorenor Zorro: Mackenyu

Mackenyu Nami: Emily Rudd

Emily Rudd Young Nami : Lily Fisher

: Lily Fisher Lysop: Jacob Romero Gibson

Jacob Romero Gibson Sanji: Taz Skylar

Taz Skylar Koby: Morgan Davies

Morgan Davies Alvida: Ilia Isorelýs Paulino

Ilia Isorelýs Paulino Helmeppo: Adian Scott

Adian Scott Buggy: Jeff Ward

Jeff Ward Arlong: McKinley Belcher III

McKinley Belcher III Garp : Vincent Regan

: Vincent Regan Shanks: Peter Gadiot

Peter Gadiot Fullbody : Jean Henry

: Jean Henry Kiss : Len-Barry Simons

: Len-Barry Simons Klahadore : Alexander Maniatis

: Alexander Maniatis Mihawk : Steven Ward

: Steven Ward Chef Zeff : Craig Fairbrass

: Craig Fairbrass Captain Morgan : Langley Kirkwood

: Langley Kirkwood Kaya : Celeste Loots

: Celeste Loots Nojiko : Chioma Umeala

: Chioma Umeala Kuroobi : Jandre le Roux

: Jandre le Roux Yassop : Stevel Marc

: Stevel Marc Bogard : Armand Aucamp

: Armand Aucamp Cabaji : Sven Ruygrok

: Sven Ruygrok Ririka: Nicole Fortuin

Nicole Fortuin Buchi: Albert Pretorius

Welche Darsteller*innen kommen mit Staffel 2 neu dazu? Spannender dürfte sein, welche neuen Figuren eine Rolle spielen und welche Schauspieler*innen dafür engagiert werden. Hierzu gibt es bislang keine offiziellen Informationen. Die mögliche Handlung lässt aber bereits vermuten, wer neu dazukommt.

Worum geht es in One Piece Staffel 2?

Staffel 1 handelt die aller erste Saga "East Blue" ab, in dem Ruffy sich auf den Weg macht, König der Piraten zu werden und auf seine ersten Crew-Mitglieder*innen trifft: Zorro, Nami, Lysop und Sanji. Nach dem Sieg gegen Arlong machen sich die Strohhüte auf zur Grand Line.

Folglich erscheint es logisch, dass Staffel 2 an die Geschehnisse anknüpft, also die Alabasta-Saga (auch Baroque-Firma-Saga genannt) adaptiert, in dem Ruffy unter anderem auf Chopper trifft.

Dass dem so sein wird, lässt auch der Teaser am Ende der ersten Staffel vermuten, in dem der Marinekapitän Smoker angedeutet wird.

Gibt es schon einen Trailer zur zweiten Staffel?

Nein, den gibt es logischerweise noch nicht. Und auch einen Teaser-Trailer, der ohne Szenen der vermeintlichen zweiten Staffel auskommen würde, gibt es noch nicht.

Was erhofft ihr euch für die wahrscheinlich kommende zweite Staffel der One Piece-Serie auf Netflix? Schreibt es uns in die Kommentare!