'Könnt ihr mal zurückgrüßen?' Diablo 4-Fan ist enttäuscht, dass niemand mal Hallo sagt

Die fehlenden Manieren treiben selbst Diablo 4-Schurkin Lilith Tränen in die Augen.

Wenn euch jemand Hallo sagt, dann solltet ihr in der Regel zurückgrüßen. Das gebietet die Höflichkeit und der Anstand. Selbstverständlich gilt das aber nicht nur im echten Leben, sondern auch in Diablo 4. So viel Zeit muss sein! Das findet jedenfalls ein Fan, der sich äußerst enttäuscht zeigt, weil so viele Spieler*innen offenbar keine Manieren haben. Dabei will er doch nur, dass sie auch Hallo sagen.

'Könntet ihr bitte zurück grüßen?' Diablo 4-Spieler ist einfach nur traurig, weil ihr so unhöflich seid

Darum geht's: Diablo 4 setzt auf diverse MMO-Mechaniken. Das bedeutet, dass ihr in der offenen Spielwelt häufig auch auf andere Menschen beziehungsweise ihre Spielfiguren trefft. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Hilfe der Emotes untereinander zu kommunizieren.

Keiner sagt mehr Hallo: Aber offenbar wird diese Option von den wenigsten Diablo 4-Spieler*innen genutzt. Im Gegenteil. Die meisten reagieren wohl einfach überhaupt nicht, wenn man sie höflich begrüßt – wie sich das eigentlich gehört.

Sehr zum Missfallen dieses Redditors, der seinem Kummer darüber in einem Beitrag Luft macht:

"Hi, mir ist aufgefallen, dass fast niemand zurückgrüßt, wenn ich sie begrüße. :( Könntet ihr Leute vielleicht damit anfangen, zurückzugrüßen? Ich spiele alleine und freue mich immer, wenn ich andere Spieler*innen sehe, aber nie hält irgendwer mal an und sagt Hallo zurück."

Dafür gibt es knapp 4000 Upvotes und über 1.300 Kommentare. Das Thema scheint die Diablo 4-Community auf Reddit also sehr zu beschäftigen. Selbstverständlich reagieren viele mit den vorgefertigten Antworten des Spiels auf den Beitrag, wie zum Beispiel "your bones betray you, they shall soon serve me".

Daran liegt's vielleicht: Manche Diablo 4-Spieler*innen wollen höchstwahrscheinlich einfach ihre Ruhe haben. Einem Teil der Community sind sämtliche Online-Funktionen ein Dorn im Auge. Darum spielen sie Diablo 4 dann auch einfach so, als wäre es ein Offline-Singleplayertitel.

Wie ging das nochmal? Ein anderer Teil der Diablo 4-Fans will vielleicht antworten, aber bis sie die passende Kombination an Knöpfen gefunden haben, ist ihr Gegenüber schon längst wieder verschwunden. Zur Erinnerung: Ihr müsst das Steuerkreuz nach oben drücken und könnt dann die Emote-Räder durchwechseln.

Wie ist es bei euch: Sagt ihr auch Hallo, wenn sich jemand dazu in Diablo 4 erbarmt oder gehört ihr zu denen, die nie grüßen und alles ignorieren?