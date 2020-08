Cyberpunk 2077 - Screenshots

Wer mag, kann sich in Cyberpunk 2077 auf den Nahkampf mit Klingen oder mit Fäusten spezialisieren, das Charaktersystem erlaubt beides. Alle Details lest ihr in der großen Cyberpunk-2077-Preview bei GameStar Plus.

Wir sind im Street-Cred-Level aufgestiegen (siehe oben), was weitere Attributs- und Perk-Punkte bringt.

Die Autos fahren sich noch etwas wild, an der Bedienung feilt CD Projekt daher noch.

Jeder der drei Cyberpunk-2077-Prologe beginnt vor einem Spiegel, damit ihr euren Charakter sehen könnt - hier in der Vorgeschichte als Nomade.

In der Nomadenkarre braust ihr durch ein Wüstenkaff, ein krasser Kontrast zur neonbeleuchteten Innenstadt.

Wer genau hinschaut, kann jenseits der Wüste die Wolkenkratzer von Night City erkennen. Bevor ihr in die Stadt kommt, müsst ihr aber am Zoll vorbei.

Gescannte Feinde können wir mit Quick-Hacks attackieren, um beispielsweise ihre Implantate zu überhitzen.

Wer nicht zu Fuß gehen oder Autofahren will, kann auch die Schnellreisefunktion nutzen.

Im Street-Kid-Einstieg ist Jackie hinter demselben Auto her wie Protagonist V. Tja, dann haben wir wohl eine Pattsituation.

Wir werden von der Polizei überrascht, Officer Stints ist aber kein übler Kerl.

Das Problem sind Snobs wie der Wagenbesitzer, der mit seinen Sumo-Bodyguards aufkreuzt.

Im Braindance-Editor könnt ihr die Kamera frei bewegen und Personen oder Gegenstände scannen, zum Beispiel die verletzte Kundin am Tresen.

Im Audio-Modus des Braindance-Editors scannt ihr nach Geräuschquellen.

Jackie steuert den Wagen, ihr schießt auf die Arasaka-Verfolger - das ist Teamwork!

Dieses Zwillingspaar hat sich mit Gehirnimplantaten synchronisiert hat, um wie eine einzelne Person zu denken.

In einer Nebenquestreihe soll ich zum Boxchampion des Kabuki-Viertels werden - und verkloppe dafür die Zwillinge.

Jackie freut sich sichtlich, den legendären Nachtclub Afterlife zu besuchen. Denn hier versammelt sich die Creme de la Creme der Unterwelt.

Die Gesichtsanimationen sind noch mal etwas besser geworden. Jackie wirkt hier selbstsicher, die Barkeeperin dezent desinteressiert.

Eine fliegende Limousine kutschiert einen zu Lizzie's Bar - so lässt es sich leben!

Lizzies' Bar gehört The Mox, einer Gang für Prostituierte, Anarchisten, Punks und sexuelle Minderheiten.

Lizzie's Bar besucht ihr im Prolog von Cyberpunk 2077 gleich mehrmals. Alle Details lest ihr in der großen Cyberpunk-2077-Preview bei GameStar Plus.

Selbst Gässchen können in Cyberpunk 2077 stimmungsvoll aussehen. Nicht alle zwar, aber manche.

Dieser buddhistische Mönch trägt Implantate, obwohl seine Religion Körper-Modifikationen ablehnt. Dahinter steckt eine Nebenquest.

Die Häuserschluchten von Night City können auch bedrückend sein.

Die Schießereien erinnern eher an Destiny als an Wolfenstein, weil hochstufige Gegner viele Kugeln schlucken.

Dass uns eine Autofahrerin beim Vorbeigehen so anlächelt, haben wir im Spiel nicht erlebt. Möglich, dass CD Projekt diesen Screenshot gestellt hat.

Für Kirk sollen wir einen Luxusschlitten klauen, um die Schulden eines befreundeten Barkeepers zu begleichen.

Bei Regen sollen dynamisch Pfützen auf den Straßen entstehe. Die Raytracing-Spiegelungen, die ihr hier seht, waren in unserer Anspielversion aber noch nicht drin.

Die Braindance-Expertin Judy führt uns in den neuen Detektivmodus ein.

Eigentlich ist das MAX-TAK-Team der Polizei - der sogenannte Cyber Squad - für die Jagd auf Cyberpsychos zuständig.

Die NPC-Kleidungsstile sind erfreulich vielfältig, dieser Zeitgenosse bevorzugt Anzug und Goldhände.

Jenkins ist mein Vorgesetzter - und zitiert mich zu sich. Kein gutes Omen.

Evelyn ist euer Kontakt im Lizzie's, sie hat wertvolle Informationen für einen geplanten Raubzug in der von uns gespielten Demo von Cyberpunk 2077.

Selber fliegen dürft ihr in Cyberpunk 2077 nicht. Das hindert aber Polizei und NPCs nicht daran, in die Luft zu gehen.

Ihr könnt euch in Cyberpunk 2077 natürlich mit der Polizei anlegen, müsst dann aber mit den Folgen leben.

Der Sheriff bedroht uns beim Anspielen von Cyberpunk beiläufig. Hey, Opa, die 60er-Jahre haben angerufen und wollen ihr Klischee zurück!

Die 6th Street Gang ist eine ehemalige Bürgerwehr. Von ihren edlen Wurzeln ist aber nichts mehr übrig.

Der Barkeeper des El Coyote Cojo erzählt mir von seinen Sorgen. Moment ... sollte das nicht eigentlich umgekehrt sein?

Die Mitglieder der Valentino-Gang schmücken sich mit vergoldeten Prothesen

Die Gangs - in der Mitte ein Maelstrom-Mitglied - vertrauen nur sich selbst. Ein Rufsystem gibt es daher nicht, wir können nicht direkt für sie arbeiten.

Es ist sicherlich nur Zufall, dass dieser Bürger, der im Stadtteil Pacifica herumhängt, ein bisschen aussieht wie Questdesigner Philipp Weber. Lest jetzt die große Plus-Preview zu Cyberpunk 2077.

Mexican Standoff in der Zukunft: Ob sich die Protagonistin V aus dieser Situation noch herausreden kann?

Cyberpunk 2077

Gangs und andere zwielichtige Gestalten gehören seit Neuromancer zum Kern jeder Cyberpunk-Geschichte.

Cyberpunk 2077

Bei schweren Geschützen hilft nur noch Deckung suchen. Aber manche Waffen können sogar durch Wände schießen!

Cyberpunk 2077

Die Welt von Cyberpunk 2077 lebt von ihren zahllosen und stimmungsvollen Details.

Cyberpunk 2077

In Cyberpunk 2077 kämpft ihr vorwiegend mit Schusswaffen - und zwar ausschließlich aus der Ego-Perspektive.

Cyberpunk 2077

Night City bereist ihr zu Fuß oder im Auto. Karren am Straßenrand lassen sich klauen, wahlweise steuert ihr sie aus der Außenansicht.

Cyberpunk 2077

Das Setting enthält zwar Gleiter und Raumschiffe, selber fliegen dürfen wir aber nicht.

Cyberpunk 2077

Wie effektiv wie wir Umgang mit Schusswaffen sind, wird von einem waschechten Rollenspiel-System bestimmt.

Cyberpunk 2077

Die Elektro-Schrotflinte (die blaue Knarre links) schießt durch Wände hindurch.

Cyberpunk 2077

Aussehen und Kleidung eures Helden bestimmt ihr bis ins Detail - zu sehen bekommt ihr das Ergebnis aber nur im Inventar und in Zwischensequenzen.

Cyberpunk 2077

Wie wir uns in der Welt von Cyberpunk 2077 verhalten, hat Auswirkungen auf unser Ansehen bei den unterschiedlichen Fraktionen.

Cyberpunk 2077

In CD Projekt Reds neuem Rollenspiel gibt es kein automatisches Deckungssystem, auch wenn das auf diesem Screenshot so aussieht.

Cyberpunk 2077

In der Wohnung von Protagonist V könnt ihr euch ausruhen und eure nächsten Schritte planen.

Cyberpunk 2077

Die im halblegalen Bereich operierenden (haha) Ärzte setzen euch neue Implantate ein.

Cyberpunk 2077

Schießereien lassen sich auf mannigfaltige Art und Weise angehen, ihr könnt zum Beispiel die Waffen von Feinden per Hacking deaktivieren.

Cyberpunk 2077

In der detaillierten Spielwelt wimmelt es nur so vor Details, im Boxclub trainieren etwa tatsächlich NPCs an den Geräten.

Cyberpunk 2077

Neben menschlichen Gefährten könnt ihr auch mechanische Helferlein wie diesen Roboterhund mitnehmen. Der unterstützt euch sogar im Kampf.

Cyberpunk 2077

Night City wird von einem U-Bahn-Netz durchzogen, insgesamt gibt es sechs Stadtviertel.

Cyberpunk 2077

Zur Story ist noch nichts bekannt, sie wird aber wohl Themen wie Überwachung, Hacking und Firmensabotage behandeln.

Cyberpunk 2077

Ein Implantat verbessert den Verteidigungswert eures Charakters: Kugeln prallen für eine gewisse Zeit einfach an ihm ab.

Cyberpunk 2077

Aller Voraussicht nach lassen sich die Schießeisen modifizieren und verbessern. Ob es verschiedene Munitionstypen gibt, ist noch nicht bekannt.

Cyberpunk 2077

Die Welt von Night City ist futuristisch, HUD-Anzeigen und Hologramme blinken überall, wohin man auch schaut.

Cyberpunk 2077

Nach wie vielen Implantaten bleibt überhaupt noch ein Mensch übrig? Diese drei sehen jedenfalls aus, als hätten sie ihre Menschlichkeit zurückgelassen.

Cyberpunk 2077

Bei Händlern tauscht ihr verdiente Credits gegen nützliche Gegenstände - oder aber ihr spart euch den Trip zum Laden und kauft direkt über den Cyberspace ein.

Cyberpunk 2077

In Sachen mechanischer Modifikationen scheint es bei Cyberpunk 2077 nahezu kein Limit zu geben.

Cyberpunk 2077

CD Projekt Red erschafft ein sehr atmosphärisches Universum voller faszinierender Charaktere - aber auch die Action soll nicht zu kurz kommen.

Cyberpunk 2077

Grafisch basiert das neue Spiel auf einer erweiterten Version der The Witcher 3-Engine. Weitsicht und Detailgrad sind entsprechend beeindruckend.