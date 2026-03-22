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10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe
In Crimson Desert gibt es so viele Mechaniken, die einem nicht vernünftig erklärt werden. Wie kann man klauen? Was brauche ich um meine Ausrüstung zu verbessern? Wie schalte ich die Karte frei? Aber keine Sorge, dafür sind wir ja hier! In diesem Video haben wir 10 praktische Tipps für euch, die wir in über 100 Stunden Crimson Desert gelernt haben.
Ihr wollt noch mehr Crimson Desert? Dann schaut euch unseren gigantomanischen Test an:
Crimson Desert im Test: Nach 100 Stunden weiß ich immer noch nicht, ob ich diese Open World hasse oder liebe
00:00 Intro
00:53 Inventar
02:47 Richtig Klauen
03:46 Euer Ruf
04:27 Wichtige Rezepte
06:25 Erz & Holz schneller sammeln
07:32 Klingen-Kunst
08:13 Hexen-Handwerk
08:52 Karte aufdecken
09:42 Teleports und Artefakte finden
10:27 Verpassbare Fähigkeit
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