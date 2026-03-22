10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

In Crimson Desert gibt es so viele Mechaniken, die einem nicht vernünftig erklärt werden. Wie kann man klauen? Was brauche ich um meine Ausrüstung zu verbessern? Wie schalte ich die Karte frei? Aber keine Sorge, dafür sind wir ja hier! In diesem Video haben wir 10 praktische Tipps für euch, die wir in über 100 Stunden Crimson Desert gelernt haben.

Ihr wollt noch mehr Crimson Desert? Dann schaut euch unseren gigantomanischen Test an:

Crimson Desert im Test: Nach 100 Stunden weiß ich immer noch nicht, ob ich diese Open World hasse oder liebe

00:00 Intro

00:53 Inventar

02:47 Richtig Klauen

03:46 Euer Ruf

04:27 Wichtige Rezepte

06:25 Erz & Holz schneller sammeln

07:32 Klingen-Kunst

08:13 Hexen-Handwerk

08:52 Karte aufdecken

09:42 Teleports und Artefakte finden

10:27 Verpassbare Fähigkeit