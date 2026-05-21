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Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch!

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Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch!

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Paul Aeils
21.05.2026 | 12:00 Uhr

Das Patch-Tempo von Crimson Desert ist wirklich atemberaubend! Pearl Abyss haut ein Update nach dem nächsten raus. Das sind auch nicht nur Kleinigkeiten, sondern viele große Wünsche, die die Community hegt. Ein besseres Inventar, mehr Reittiere, neue Pets, wiederholbare Bosskämpfe, mehr Loot und und und.

Allerdings sind da auch einige Verbesserung dabei, die Pearl Abyss schon vor dem Release geplant haben MUSS! Und einige, die schon von vornherein ins Spiel gehörten. Das schmälert aber keinesfalls das Engagement des Pearl Abyss Teams! Die größten und besten Neuerungen gehen wir in diesem Video einmal durch.
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Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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