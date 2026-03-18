Endlich wissen wir, was Crimson Desert auf dem Kasten hat - und was nicht!

Das Open World Action Adventure Crimson Desert will alles machen! Spannende Bosskämpfe, riesige Schlachten, etliche Nebenquests, Drachen reiten, Mechs steuern, Angeln und und und. Aber kann das wirklich klappen? Immerhin ist das ein wirklich ambitioniertes Projekt. Noch dazu hat sich Crimson Desert während seiner Entwicklungszeit massiv verändert: Vom MMO zum Singleplayer.

Wir haben für den Test schon über 100 Stunden in die Welt von Crimson Desert gesteckt, um euch zu verraten, was das jetzt für ein Spiel geworden ist. Und vor allem: Ob es sich lohnt?

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