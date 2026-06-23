Läuft gerade 7 Minuten Gameplay zu Resonance: A Plague Tale Legacy – Kämpfe, Erkundung und Rätsel
7 Minuten Gameplay zu Resonance: A Plague Tale Legacy – Kämpfe, Erkundung und Rätsel

23 Aufrufe

7 Minuten Gameplay zu Resonance: A Plague Tale Legacy – Kämpfe, Erkundung und Rätsel

Profilbild von Kevin Itzinger

Kevin Itzinger
23.06.2026 | 14:15 Uhr

Im Gameplay-Trailer zu Resonance: A Plague Tale Legacy bekommen wir einen guten Ausblick auf das neue Kampfsystem, die Erkundung der Welt und Rätsel.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
7 Minuten Gameplay zu Resonance: A Plague Tale Legacy – Kämpfe, Erkundung und Rätsel Video starten   7:29

vor einer Stunde

7 Minuten Gameplay zu Resonance: A Plague Tale Legacy – Kämpfe, Erkundung und Rätsel
Resonance: A Plague Tale Legacy im Vorschau-Video Video starten   12:27

vor einer Woche

Resonance: A Plague Tale Legacy im Vorschau-Video
Resonance: A Plague Tale pfeift auf Stealth und zeigt brachiale Kämpfe – und den Release-Termin Video starten   1   1:24

vor 2 Wochen

Resonance: A Plague Tale pfeift auf Stealth und zeigt brachiale Kämpfe – und den Release-Termin
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.738 Videos

Zum Kanal
Resonance: A Plague Tale Legacy

Resonance: A Plague Tale Legacy

Genre: Action

Release: 27.08.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe Video starten   2     6   8:21

vor einer Woche

Das Tomb Raider Remake ist das schönste Spiel, das ich seit langem gesehen habe
7 Minuten Gameplay zu Resonance: A Plague Tale Legacy – Kämpfe, Erkundung und Rätsel Video starten   7:29

vor einer Stunde

7 Minuten Gameplay zu Resonance: A Plague Tale Legacy – Kämpfe, Erkundung und Rätsel
Honkai Nexus Anima zeigt, was sich bei der Pokémon-Alternative in den letzten Monaten alles getan hat Video starten   4:00

vor einem Tag

Honkai Nexus Anima zeigt, was sich bei der Pokémon-Alternative in den letzten Monaten alles getan hat
My Time at Evershine: Trailer zeigt neues Open-World-Gameplay und Kämpfe des lang ersehnten Adventures Video starten   1   1:43

vor 4 Tagen

My Time at Evershine: Trailer zeigt neues Open-World-Gameplay und Kämpfe des lang ersehnten Adventures
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales - Süße Zelda-Alternative eines beliebten RPG-Entwicklers erscheint heute Video starten   2     2:39

vor 4 Tagen

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales - Süße Zelda-Alternative eines beliebten RPG-Entwicklers erscheint heute
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je Video starten   2:38

25.01.2026

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
7 Minuten Gameplay zu Resonance: A Plague Tale Legacy – Kämpfe, Erkundung und Rätsel Video starten   7:29

vor einer Stunde

7 Minuten Gameplay zu Resonance: A Plague Tale Legacy – Kämpfe, Erkundung und Rätsel
Honkai Nexus Anima zeigt, was sich bei der Pokémon-Alternative in den letzten Monaten alles getan hat Video starten   4:00

vor einem Tag

Honkai Nexus Anima zeigt, was sich bei der Pokémon-Alternative in den letzten Monaten alles getan hat
Deer + Boy: Das emotionale Adventure erscheint am 23. Juni Video starten   1   1:38

vor einem Tag

Deer & Boy: Das emotionale Adventure erscheint am 23. Juni
My Time at Evershine: Trailer zeigt neues Open-World-Gameplay und Kämpfe des lang ersehnten Adventures Video starten   1   1:43

vor 4 Tagen

My Time at Evershine: Trailer zeigt neues Open-World-Gameplay und Kämpfe des lang ersehnten Adventures
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales - Süße Zelda-Alternative eines beliebten RPG-Entwicklers erscheint heute Video starten   2     2:39

vor 4 Tagen

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales - Süße Zelda-Alternative eines beliebten RPG-Entwicklers erscheint heute
Aniimo: Gameplay-Showcase zeigt mehr aus der bunten Welt der Pokémon-Alternative Video starten   7:47

vor 4 Tagen

Aniimo: Gameplay-Showcase zeigt mehr aus der bunten Welt der Pokémon-Alternative
Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6! Video starten   1     1   0:33

vor 5 Tagen

Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!
Milki Delivery: Trailer stellt das neue Indie-Projekt der Miniami Lane-Macher vor Video starten   0:44

vor 5 Tagen

Milki Delivery: Trailer stellt das neue Indie-Projekt der Miniami Lane-Macher vor
Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor Video starten   1:20

vor 5 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor
Total War: Warhammer 40K sprengt alles! Video starten   10:24

vor 5 Tagen

Total War: Warhammer 40K sprengt alles!
Darauf haben Fans 16 Jahre lang gewartet: Es gibt einen neuen Teaser zu Shrek 5! Video starten   1:21

vor 6 Tagen

Darauf haben Fans 16 Jahre lang gewartet: Es gibt einen neuen Teaser zu Shrek 5!
Dieses sympathische Indie-Spiel sieht wunderschön aus und katapultiert euch direkt in die Kindheit zurück Video starten   0:48

vor 6 Tagen

Dieses sympathische Indie-Spiel sieht wunderschön aus und katapultiert euch direkt in die Kindheit zurück
mehr anzeigen