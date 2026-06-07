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Resonance: A Plague Tale pfeift auf Stealth und zeigt brachiale Kämpfe – und den Release-Termin
Vorbei sind die Zeiten, in denen wir uns zitternd im dunklen Gras verstecken mussten: Das Prequel Resonance: A Plague Tale schlägt spielerisch eine völlig neue Richtung ein! Der brandneue Trailer rückt die aus Requiem bekannte Schmugglerin Sophia in den Fokus und zeigt, wie sie im antiken Griechenland mit Klingen und einem Greifhaken kompromisslos austeilt.
Das Spiel verabschiedet sich vom klassischen Stealth-Fokus der Serie und liefert stattdessen brachiale Action und Umgebungsrätsel, die stark an Tomb Raider erinnern. Das wichtigste Detail für alle Fans wartet jedoch ganz am Ende des Videos: Neben den intensiven Gameplay-Szenen wurde endlich auch der offizielle Release-Termin enthüllt: Schon am 27. August 2026 ist es soweit.
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