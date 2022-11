Alle Verbesserungen des Next-Gen-Updates von Witcher 3: Wild Hunt in der Videoübersicht

Am 14. Dezember erscheint das Next-Gen-Update für The Witcher 3. Passend dazu haben die Entwickler erstes Gameplay gezeigt und neue Details zum kostenlosen Patch verraten. Trotz dem "Next-Gen" im Namen ist das Update sowohl für Konsolen-Spieler*innen als auch für PC-Besitzer*innen spannend, von den Verbesserungen in Technik, Optik und Quality of Life dürften alle Plattformen profitieren

CD Projekt Red hat sogar einige Mods aus der Community in das Update eingebaut und bringt so beispielsweise auch die neuen, viel besseren Texturen des HD Rework Projects auf die Konsolen. Jede Menge spannende Inhalte für eines der besten Open-World-Rollenspiele also und ein guter Grund, sich die Verbesserungen mal im Detail anzuschauen.