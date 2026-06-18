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Aniimo: Gameplay-Showcase zeigt mehr aus der bunten Welt der Pokémon-Alternative

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Aniimo: Gameplay-Showcase zeigt mehr aus der bunten Welt der Pokémon-Alternative

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
18.06.2026 | 15:50 Uhr

Die kostenlose Pokémon-Alternative Aniimo hat ein neues Video mit Gameplay-Szenen veröffentlicht. Darin könnt ihr einen Blick auf die Unreal Engine 5-Spielwelt und einige der bunten Monster werfen.

Während die Grafik für sich spricht und auch die vergangenen Betas bei Fans durchaus gut ankamen, gibt es weiterhin viele offene Fragen zum Free-to-Play-Modell und der Monetarisierung.

Aniimo hat noch keinen finalen Release-Termin, soll aber für PS5, Xbox, PC und Mobile erscheinen.
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Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, Xbox Series X/S, iOS, Android)

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