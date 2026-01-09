Läuft gerade Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen
Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen

Pokémon-Alternative mit starker Grafik: Aniimo lässt euch vor Release einen weiteren Blick auf die Open World und seine Monster werfen

Maximilian Franke
09.01.2026 | 11:29 Uhr

Der kostenlose Creature-Collector Aniimo steht vor allem bei Pokémon-Fans auf dem Zettel. Kein Wunder, immerhin verspricht das Spiel Monster-Sammelspaß in schicker Unreal Engine 5-Grafik. Ob das ganze was taugt, könnt ihr vor dem offiziellen Release Ende Januar noch einmal ausprobieren.

Ab dem 23. Januar könnt ihr in die zweite Closed Beta starten, müsst euch dafür allerdings vorher anmelden. Die Registrierung ist ab jetzt über die offizielle Website von Entwickler PawPrint Studio möglich.

Mehr Infos zu Aniimo: Hier geht's zu unserer Übersicht

Für die Teilnahme braucht ihr einen PC oder ein iOS-Gerät. Aktuell gibt es zudem keine Steam-Version. Diese ist für später aber immerhin angekündigt.

Was denkt ihr: Stattet ihr Aniimo in der zweiten Beta einen Besuch ab?
Aniimo

Aniimo

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, Xbox Series X/S, iOS, Android)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
