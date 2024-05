Blue Lock the Movie: Im ersten Film zum Anime dreht sich alles um den Fußballer Nagi Seichiro

In Blue Lock the Movie: Episode Nagi dreht sich alles um den namensgebenden Fußballer Nagi Seichiro und seinen Kameraden Reo Mikage. Der Film erzählt die Geschichte über das Leben der beiden jungen Fußballspieler, die durch das Kennnenlernen des jeweils anderen, einen neuen Lauf genommen hat und sie beide dem Trainingsprogramm Blue Lock beigetreten sind. Die Hintergrundgeschichte beider Charaktere wird tiefer behandelt und ihr Leben vor und nach dem Blue Lock gezeigt.

Um was geht es in Blue Lock? In Blue Lock geht es um eine Trainingseinrichtung und -programm namens Blue Lock, an dem die besten 300 Nachwuchsspieler ausgebildet und geprüft werden, um den besten Stürmer der Welt zu finden. Dabei müssen sich die Fußballer intensiven Trainings und Tests unterziehen, um ihr Können zu beweisen und sich ihren Platz in der Rangordnung zu verdienen. Der Hauptprotagonist ist Yoichi Isagi, der Blue Lock beitritt, um sich einen Namen als bester Stürmer zu machen.

Der Film erscheint am 23. Juli 2024 in ausgewählten deutschen Kinos.