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Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

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Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

Samara Summer
20.04.2026 | 14:00 Uhr

In Crimson Desert könnt ihr Kliff, Oongka und Damiane optisch zumindest teilweise anpassen. Ihr könnt ihnen neue Frisuren und Haarfarben geben sowie ihre Tattoos und die Bärte für Kliff und Oongka anpassen. Dafür müsst ihr aber zunächst mal Eric, den Friseur, in euer Camp holen. Das klappt nur, wenn ihr zuvor eine ganze Reihe an Graumähnen-Quests erledigt und das Lager mehrmals erweitert. 
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