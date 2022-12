Crisis Core: Final Fantasy 7 - Reunion - Test-Video zur actionreichen Neuauflage

Crisis Core erzählt die Vorgeschichte zu Final Fantasy 7 und stellt dabei Zack als Protagonisten in den Mittelpunkt. 2007 kam das Spiel exklusiv für die PlayStation Portable von Sony in Japan raus, 2008 folgte die Veröffentlichung im Westen. Doch auf andere Plattformen hat es das Action-Rollenspiel nicht geschafft.

Das ändert sich am 13. Dezember mit der Neuauflage Crisis Core - Final Fantasy 7 - Reunion für PC, PlayStation, Xbox und Switch. Und die liefert nicht nur deutlich bessere Grafik, sondern feilt auch an der Steuerung und am Gameplay.

Trotzdem kann auch Crisis Core Reunion seine PSP-Vergangenheit nicht ganz abschütteln. Was das bedeutet, erklären wir im Test-Video zu Crisis Core: Final Fantasy 7 - Reunion.