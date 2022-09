Cyberpunk 2077 erhält sein erstes Addon! - Die Erweiterung Phantom Liberty erscheint 2023

In der ersten Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077, die auf den Namen "Phantom Liberty" hört, geht es zurück nach Night City. Um präziser zu sein: In einen ganz neuen Stadtteil der fiktiven Millionenmetropole. Diesen erkunden wir wie gehabt mit dem Hauptcharakter des Spiels "V", aber auch Johnny Silverhand ist wieder am Start. Darüber hinaus soll ein komplett neuer Cast an Figuren vorgestellt werden.



Im Gegensatz zu Patch 1.6 erscheint Phantom Liberty nur für die PS5 und Xbox Series X|S, Fans der PS4- und Xbox One-Versionen müssen also zwangsläufig auf eine der neuen Konsolen wechseln. In unserer News zu Phantom Liberty erfahrt ihr mehr Details über das Addon, außerdem solltet ihr einen Blick in die Patch-Notes zum großen Update 1.6 werfen. Darin enthalten sind beispielswiese neue Waffen und Missionen, die an den Cyberpunk-Anime Edgerunners angelehnt sind.