Cyberpunk 2077: Erste Story-Erweiterung heißt Phantom Liberty und das erwartet euch

CD Projekt haben am Ende der Night City Wire-Episode die Katze aus dem Sack gelassen und die erste Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077 mit neuen Infos vorgestellt. Die hört auf den Namen Phantom Liberty und wird 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Google Stadia erscheinen.

Gibt es genauere Infos zum Release? Bislang ist nur der grobe Zeitraum der Veröffentlichung im kommenden Jahr bekannt.

Den ersten Teaser zum Story-Addon könnt ihr euch hier anschauen:

Phantom Liberty erscheint nicht mehr für PS4 und Xbox One

Bereits einige wenige Inhalte von Patch 1.5 und jetzt auch Patch 1.6 werden nicht mehr auf der Last-Gen veröffentlicht. Dementsprechend verwundert es wenig, dass auch mit Phantom Liberty das erste Story-Addon nicht mehr für PS4 und Xbox One erscheint.

Das steckt in Phantom Liberty

Ins Detail wollte CD Projekt noch nicht gehen, jedoch wissen wir bereits, dass wir es mit einem neuen Cast an Charakteren und einem neuen Stadtteil von Night City zu tun bekommen.

V und Johnny sind zurück: Im ersten Story-Addon schlüpfen wir erneut in die Rolle von Hauptcharakter V. Keanu Reeves wird in seiner Rolle als Johnny Silverhand ebenfalls einen wichtigen Part in der Erweiterung einnehmen.

Alle Infos zu Cyberpunk-Patch 1.6

Neben den ersten Infos zum Addon stand in der heutigen Night City Wire-Ausgabe der bald erscheinende Netflix-Anime Cyberpunk: Edgerunners im Mittelpunkt. Doch auch die Inhalte des großen Cyberpunk-Updates 1.6 wurden enthüllt.

So kommt unter anderem ein Transmog-System ins Spiel. Alle Inhalte findet ihr in Kürze auf GamePro.

Überrascht es euch, dass Phantom Liberty nicht mehr für die Last-Gen erscheint und wie ist euer erster Eindruck vom Addon?